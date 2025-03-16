Финансовые мифы — какие стереотипы мешают украинцам правильно управлять деньгами

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Многие украинцы формировали свое отношение к деньгам, руководствуясь устаревшими финансовыми установками. Эти убеждения передавались от родителей к детям годами. Впрочем, не все из них имеют под собой реальную почву, поэтому стоит критически пересмотреть некоторые из них.

О том, от каких финансовых стереотипов стоит отказаться украинцам, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие финансовые стереотипы мешают украинцам

В мире финансов существует немало стереотипов, которые мешают людям разумно управлять своими деньгами. Многие считают, что инвестирование — дело только для богатых или избранных, а кредитные карты — зло в чистом виде. И хотя некоторые советы действительно могут быть полезными, другие уже устарели или вообще никогда не работали. Чтобы правильно использовать свои деньги, украинцам нужно отказаться от таких стереотипов:

Инвестирование — это сложно

Сегодня информация доступна всем. Есть множество простых материалов и курсов для начинающих, а при необходимости можно обратиться к финансовому консультанту.

Богатыми становятся только те, кто родился в богатой семье

На самом деле большинство финансово успешных людей заработали свой капитал сами — благодаря знаниям, труду и умению управлять деньгами.

Нужно иметь большие деньги, чтобы инвестировать

На самом деле начать можно даже с нескольких сотен гривен. Современные платформы позволяют вкладывать небольшие суммы, а эффект сложного процента поможет постепенно накопить солидный капитал.

Кредитные карты — это зло

Кредитка может быть полезным финансовым инструментом, если использовать ее с умом: контролировать расходы и вовремя погашать долг.

Надежнее всего держать деньги дома

Деньги, которые "лежат под подушкой", обесцениваются из-за инфляции. Зато инвестиции помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения.

Недвижимость всегда растет в цене

Цены на квартиры и дома зависят от многих факторов: экономики, спроса, политики. Покупка недвижимости — не всегда выгодная инвестиция и не гарантирует прибыли.

Идеальное время для инвестиций уже прошло

Угадать лучший момент для инвестиций почти невозможно. Рынок постоянно меняется, а возможности появляются регулярно. Важно решиться и действовать системно.

Следует понимать, что финансовая стабильность — это результат обдуманных решений и дисциплины. Не опирайтесь только на чужие советы — анализируйте информацию и проверяйте ее из нескольких источников.

Ранее мы писали, что дополнительный доход можно получить из неожиданных источников. Многие украинцы продают коллекционерам-нумизматам редкие монеты разных лет. Обычно большинство оборотных монет не имеют значительной стоимости, однако существуют штампы, которые могут принести своим владельцам значительные суммы.

Также мы рассказывали, что минимальная заработная плата — это сумма, которую обязан выплачивать работнику за выполненную им работу за определенный период времени. Эта социальная гарантия является обязательной на всей территории Украины для всех предприятий и организаций, независимо от их формы собственности