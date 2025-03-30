Подарунок на день народження дитини — яку суму доречно покласти в конверт у 2025

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Конверт з грошима — один із найбільш популярних подарунків на день народження. Це зручний варіант, адже не потрібно витрачати час на вибір подарунка, а іменинник сам може обрати те, що йому до душі. Однак часто виникає питання, скільки ж покласти у конверт, щоб не почуватись ніяково та не нашкодити своєму бюджету.

Про те, скільки грошей доречно дарувати дітям на день народження у 2025 році, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Яку суму подарувати дитині на день народження у 2025 році

Коли дитину запрошують на святкування до однокласника чи товариша по гуртку, часто обирають подарунок у вигляді грошей замість традиційних іграшок чи солодощів. Загалом немає єдиного стандарту для суми в конверті. Вона залежить від ряду факторів, таких як ваші фінансові можливості, вік іменинника та інші обставини. Однак кілька орієнтирів все ж є:

Діти до 5 років: найкращими подарунками будуть іграшки, книги або розвиваючі ігри. Вартість подарунка може варіюватися від 300 до 1000 гривень. Діти 6-12 років: на цьому етапі діти мають свої уподобання, тому хорошим вибором будуть іграшки, гаджети або спортивний інвентар. Ціна подарунка може коливатися від 1 000 до 2 000 гривень. Діти 13-17 років: у цьому віці підлітки більше цікавляться гаджетами, косметикою, одягом та аксесуарами. Ціна подарунка може варіюватися від 2 000 грн.

Загалом, сума подарунка залежить від вашого бюджету і того, що саме ви хочете подарувати. Важливо, щоб вибір відповідав інтересам дитини. Також варто враховувати ваші стосунки з дитиною: найближчому другу слід дарувати більше, ніж однокласнику чи дитині знайомих.

Скільки кладуть у конверт українці

Одна з користувачок Instagram поділилася своїм досвідом, зазначивши, що її 10-річний син на день народження друзів дарує 1 000 гривень, а якщо вона добре знайома з батьками, може дати 1 200-1 500 гривень. Для близьких друзів сума може бути в районі 2 000 грн і більше.

Інші користувачі додали, що сума подарунка залежить від формату святкування: наприклад, на великій вечірці дорослі часто скидаються по 1 000 гривень на спільний подарунок або дають готівку. Загалом, сума в конверті стартує з 500 гривень, а залежно від обставин може бути й більшою.

Раніше ми писали, що весілля — радісна подія, але вибір подарунка може стати справжньою дилемою. Гроші залишаються найкращим варіантом, проте постає питання, яку суму дарувати.

Також ми розповідали, що організація весілля — це фінансово затратний захід. Молодятам слід бути готовими до чималих витрат. Планування заздалегідь дозволяє оптимізувати бюджет і уникнути непередбачених фінансових труднощів.