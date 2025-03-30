Подарок на день рождения ребенка — какую сумму уместно положить в конверт в 2025

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Конверт с деньгами — один из самых популярных подарков на день рождения. Это удобный вариант, ведь не нужно тратить время на выбор подарка, а именинник сам может выбрать то, что ему по душе. Однако часто возникает вопрос, сколько же положить в конверт, чтобы не чувствовать себя неловко и не навредить своему бюджету.

О том, сколько денег уместно дарить детям на день рождения в 2025 году, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Когда ребенка приглашают на празднование к однокласснику или товарищу по кружку, часто выбирают подарок в виде денег вместо традиционных игрушек или сладостей. В целом нет единого стандарта для суммы в конверте. Она зависит от ряда факторов, таких как ваши финансовые возможности, возраст именинника и другие обстоятельства. Однако несколько ориентиров все же есть:

Дети до 5 лет: лучшими подарками будут игрушки, книги или развивающие игры. Стоимость подарка может варьироваться от 300 до 1000 гривен. Дети 6-12 лет: на этом этапе дети имеют свои предпочтения, поэтому хорошим выбором будут игрушки, гаджеты или спортивный инвентарь. Цена подарка может колебаться от 1 000 до 2 000 гривен. Дети 13-17 лет: в этом возрасте подростки больше интересуются гаджетами, косметикой, одеждой и аксессуарами. Цена подарка может варьироваться от 2 000 грн.

В общем, сумма подарка зависит от вашего бюджета и того, что именно вы хотите подарить. Важно, чтобы выбор соответствовал интересам ребенка. Также стоит учитывать ваши отношения с ребенком: ближайшему другу следует дарить больше, чем однокласснику или ребенку знакомых.

Сколько кладут в конверт украинцы

Одна из пользовательниц Instagram поделилась своим опытом, отметив, что ее 10-летний сын на день рождения друзей дарит 1 000 гривен, а если она хорошо знакома с родителями, может дать 1 200-1 500 гривен. Для близких друзей сумма может быть в районе 2 000 грн и больше.

Другие пользователи добавили, что сумма подарка зависит от формата празднования: например, на большой вечеринке взрослые часто сбрасываются по 1 000 гривен на общий подарок или дают наличные. В общем, сумма в конверте стартует с 500 гривен, а в зависимости от обстоятельств может быть и больше.

Ранее мы писали, что свадьба — радостное событие, но выбор подарка может стать настоящей дилеммой. Деньги остаются лучшим вариантом, однако возникает вопрос, какую сумму дарить.

Также мы рассказывали, что организация свадьбы — это финансово затратное мероприятие. Молодоженам следует быть готовыми к немалым затратам. Планирование заранее позволяет оптимизировать бюджет и избежать непредвиденных финансовых трудностей.