Весільний бюджет у 2025 році — скільки грошей треба на організацію свята

Танець молодят. Фото: Pexels

Весілля вимагає від молодят великих фінансових вкладень. З кожним роком вартість послуг зростає, ціни не стоять на місці через інфляцію. Звісно, завжди можна знайти способи економії, один із них — планувати свято заздалегідь, а не за місяць-два. Це допоможе чітко розуміти бюджет і мінімізує ризики непередбачуваних витрат.

Фахівці весільної агенції Мар'яни Таран розповіли в Instagram, скільки грошей потрібно для організації свята у 2025 році.

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Що формує бюджет весілля

Потрібно дивитися правді у вічі — цифри 2025 року відрізняються від минулорічних. Очевидно, що в аналогічний період 2024-го весілля коштувало дешевше. Темпи інфляції змушують ціни рости, а послуги дорожчати. На формування бюджету впливають різні фактори, найважливішими в агенції назвали:

загальноекономічні тенденції;

професіоналізм фахівців;

персоналізацію свята.

Вартість матеріалів, декору, транспорту, техніки, продуктів харчування постійно зростає. Встановлення високих розцінок — не примха організаторів, а реальність ринку, яка впливає на всі етапи координації весілля.

"Щороку фахівці підвищують вартість послуг, бо здобувають новий досвід, оновлюють техніку і програмне забезпечення, проходять навчання і підвищення кваліфікації, вкладаються в рекламу і підтримку свого статусу. Їх робота має велику цінність, адже є гарантією того, що весілля пройде ідеально", — йдеться на Instagram-сторінці.

Що стосується третього фактору, то більшість пар мріють про унікальну концепцію свята, індивідуальний підхід, цікаві фішки та деталі, якими можна здивувати гостей. Це має повністю відображати їх стиль, характер і мрії, але персоналізований підхід вимагає більше часу, зусиль і фінансових вкладень.

Бюджет весілля у 2025 році

Вартість залежить від побажань молодят і розраховується індивідуально. Але можна скласти орієнтовний бюджет, знаючи середні ціни на послуги фотографів/флористів, оренду приміщення, банкет тощо. У 2025 році приблизні витрати складуть:

ресторан — від 100 доларів на гостя;

фото — від 1 400 доларів;

відео — від 1 500 доларів;

технічне забезпечення — від 1 500 доларів;

ведучий + Dj — від 1 800 доларів;

організація та координація весілля — від 1 900 доларів;

флористика і декор — від 3 000 доларів.

Плюс не варто забувати про сукню, костюм, каблучки, послуги візажиста/перукаря. Пощастить, якщо вдасться вкластися у 10 000 доларів. Якщо ситуація з фінансами скрутна, молодятам доведеться економити. Зберегти трохи грошей можна завдяки правильно обраному сезону (не піковому).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці зможуть економити на весіллі, якщо розумно оберуть місяць і день проведення свята. Бюджетні сезони — це пізня осінь, зима і рання весна. Чимало знижок дають молодятам, які влаштовують весілля у будні, зокрема з понеділка по четвер.

Також ми писали, які ціни на харчування і проживання у готельно-ресторанному комплексі Bartolomeo Best River Resort. Це одна з головних дніпровських локацій для святкування весілля. Але 28 березня внаслідок російської атаки ресторан згорів ущент.