Свадебный бюджет в 2025 году — сколько денег нужно на организацию праздника

Танец молодоженов. Фото: Pexels

Свадьба требует от молодоженов больших финансовых вложений. С каждым годом стоимость услуг растет, цены не стоят на месте из-за инфляции. Конечно, всегда можно найти способы экономии, один из них — планировать праздник заранее, а не за месяц-два. Это поможет четко понимать бюджет и минимизирует риски непредвиденных расходов.

Специалисты свадебного агентства Марьяны Таран рассказали в Instagram, сколько денег нужно для организации праздника в 2025 году.

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Что формирует бюджет свадьбы

Нужно смотреть правде в глаза — цифры 2025 года отличаются от прошлогодних. Очевидно, что в аналогичный период 2024-го свадьба стоила дешевле. Темпы инфляции заставляют цены расти, а услуги дорожать. На формирование бюджета влияют разные факторы, самыми важными в агентстве назвали:

общеэкономические тенденции;

профессионализм специалистов;

персонализацию праздника.

Стоимость материалов, декора, транспорта, техники, продуктов питания постоянно растет. Установление высоких расценок — не прихоть организаторов, а реальность рынка, которая влияет на все этапы координации свадьбы.

"Каждый год специалисты повышают стоимость услуг, так как приобретают новый опыт, обновляют технику и программное обеспечение, проходят обучение и повышение квалификации, вкладываются в рекламу и поддержание своего статуса. Их работа имеет большую ценность, ведь является гарантией того, что свадьба пройдет идеально", — говорится на Instagram-странице.

Что касается третьего фактора, то большинство пар мечтают об уникальной концепции праздника, индивидуальном подходе, интересных фишках и деталях, которыми можно удивить гостей. Это должно полностью отражать их стиль, характер и мечты, но персонализированный подход требует больше времени, усилий и финансовых вложений.

Бюджет свадьбы в 2025 году

Стоимость зависит от пожеланий молодоженов и рассчитывается индивидуально. Но можно составить ориентировочный бюджет, зная средние цены на услуги фотографов/флористов, аренду помещения, банкет и т.д. В 2025 году приблизительные расходы составят:

ресторан — от 100 долларов на гостя;

фото — от 1 400 долларов;

видео — от 1 500 долларов;

техническое обеспечение — от 1 500 долларов;

ведущий + Dj — от 1 800 долларов;

организация и координация свадьбы — от 1 900 долларов;

флористика и декор — от 3 000 долларов.

Плюс не стоит забывать о платье, костюме, кольцах, услугах визажиста/парикмахера. Повезет, если удастся уложиться в 10 000 долларов. Если ситуация с финансами затруднительная, молодоженам придется экономить. Сохранить немного денег можно благодаря правильно выбранному сезону (не пиковому).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы смогут экономить на свадьбе, если разумно выберут месяц и день проведения праздника. Бюджетные сезоны — это поздняя осень, зима и ранняя весна. Немало скидок дают молодоженам, которые устраивают свадьбы в будни, в частности с понедельника по четверг.

Также мы писали, какие цены на питание и проживание в гостинично-ресторанном комплексе Bartolomeo Best River Resort. Это одна из главных днепровских локаций для празднования свадьбы. Но 28 марта в результате российской атаки ресторан сгорел дотла.