Готель-ресторан Бартоломео у Дніпрі — що відомо про елітний заклад та його ціни

Територія готельно-ресторанного комплексу. Фото: Bartolomeo

Внаслідок атаки Росії по Дніпру сильно постраждав готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo Best River Resort, популярний серед представників еліти. Перлина закладу — корабель San Gabriel — згорів ущент. Також зачепило ЖК Bartolomeo Resort Town, розташований поблизу, і десятки автомобілів. Відомо, що комплекс у Дніпрі був однією з топових локацій для організації свят, зокрема весіль.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з Bartolomeo та скільки коштували послуги в закладі.

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Які ціни на їжу в Bartolomeo

Комплекс розміщується неподалык центру міста, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 9б. На вибір відвідувачів три варіанти закладів, де можна поїсти і відпочити. Перший — гастрономічний паб BRAZZUKA. Вартість традиційних страв перебуває на такому рівні:

пюре картопляне — 120 грн;

тирамісу — 200 грн;

сирники зі сметаною та варенням — 300 грн;

вівсяна каша з гранолою та ягодами — 325 грн;

борщ український з копченою качкою — 350 грн;

стейк зі свинячого ошийка — 480 грн;

цезар з індичкою — 480 грн;

класичний бургер — 600 грн.

Ресторан BRAZZUKA. Фото: Bartolomeo

Ресторан BRAZZUKA. Фото: Bartolomeo

Ресторан BRAZZUKA. Фото: Bartolomeo

Ціни в ресторані BRAZZUKA. Фото: скриншот

Ціни в ресторані BRAZZUKA. Фото: скриншот

Ціни в ресторані BRAZZUKA. Фото: скриншот

Ціни в ресторані BRAZZUKA. Фото: скриншот 1 / 7

Другий варіант для гостей Bartolomeo — ресторан грецької кухні Sea U. За маленьке холодне плато з морепродуктів, куди входять креветки, мідії, равлики, устриці, лосось тощо, потрібно заплатити 2 200 грн. Грецький салат обійдеться у 480 грн, томатно-рибний суп — у 520 грн, спагетті з морепродуктами — у 650 грн, а каре ягняти у мʼятному соусі — у 720 грн.

Ресторан грецької кухні Sea U. Фото: Bartolomeo

Ресторан грецької кухні Sea U. Фото: Bartolomeo

Ресторан грецької кухні Sea U. Фото: Bartolomeo

Ціни в ресторані грецької кухні Sea U. Фото: скриншот

Ціни в ресторані грецької кухні Sea U. Фото: скриншот

Ціни в ресторані грецької кухні Sea U. Фото: скриншот

Ціни в ресторані грецької кухні Sea U. Фото: скриншот 1 / 7

Також у комплексі є караоке-бар. Вхід вільний для гостей готелю, плюс існує система депозиту в розмірі 700 грн за особу. Ці кошти можна витратити на бар чи основне меню зі стравами. В караоке часто влаштовують дні народження, корпоративи, день студента, зустріч випускників.

Скільки коштують готельні номери

Відвідувачі комплексу могли зупинитися у:

стандартному номері — від 1 750 грн/добу;

стандартному номері плюс з видом на природу — від 2 650 грн/добу;

стандартному номері плюс з видом на річку — від 2 850 грн/добу;

номері напівлюкс з видом на природу — від 3 000 грн/добу;

номері напівлюкс з видом на річку — від 3 250 грн/добу;

економапартаментах із видом на природу — від 3 300 грн/добу;

економапартаментах із видом на річку — від 3 450 грн/добу;

люкс студії — від 3 850 грн/добу;

апартаментах — від 7 050 грн/добу.

Готельні номери. Фото: Bartolomeo

Готельні номери. Фото: Bartolomeo

Готельні номери. Фото: Bartolomeo

Готельні номери. Фото: Bartolomeo

Готельні номери. Фото: Bartolomeo

Готельні номери. Фото: Bartolomeo

Готельні номери. Фото: Bartolomeo 1 / 7

Ціни зазначені з урахуванням додаткових послуг і привілеїв для гостей Bartolomeo. Йдеться про різноманітні сніданки у вигляді шведського столу, паркінг, літній відпочинок на пляжі чи біля басейну, відвідування артпрограм і вечірок, знижку 20% на оренду лазні тощо.

Що відомо про атаку на Дніпро

Згідно з інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), внаслідок атаки Росії на місто загинули 4 людини, а 21 отримала поранення різних ступенів важкості. Масований удар прийшовся по готельно-ресторанному комплексі, внаслідок чого зайнялася масштабна пожежа. Також постраждали 11 приватних будинків, гаражі, СТО, автомобілі.

Для ліквідації вогню і допомоги людям залучили понад 150 рятувальників і 40 одиниць техніки ДСНС. Під час операції пошкодилися дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у Буковелі навесні 2025 року діє "низький" сезон з 17 березня до кінця квітня, що знижує ціни на проживання та ski-pass. Наприклад, ніч у готелі "Конопка & SPA" для двох коштує 1 200 грн із Wi-Fi та телебаченням.

Також ми писали, що McDonald's в Україні почав процес повернення сніданків у меню. Нововведення вже доступне в багатьох містах, зокрема Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремче та Ковелі. Згодом сніданки з’являться в інших населених пунктах.