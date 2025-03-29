Отель-ресторан Бартоломео в Днепре — что известно об элитном заведении и его ценах

Территория гостинично-ресторанного комплекса. Фото: Bartolomeo

В результате атаки России по Днепру сильно пострадал гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo Best River Resort, популярный среди представителей элиты. Жемчужина заведения — корабль San Gabriel — сгорел дотла. Также задело ЖК Bartolomeo Resort Town, расположенный поблизости, и десятки автомобилей. Известно, что комплекс в Днепре был одной из топовых локаций для организации праздников, в частности свадеб.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с Bartolomeo и сколько стоили услуги в заведении.

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Какие цены на еду в Bartolomeo

Комплекс размещается недалеко от центра города, по адресу: г. Днепр, ул. Набережная Победы, 9б. На выбор посетителей — три варианта заведений, где можно поесть и отдохнуть. Первый — гастрономический паб BRAZZUKA. Стоимость традиционных блюд находится на таком уровне:

пюре картофельное — 120 грн;

тирамису — 200 грн;

сырники со сметаной и вареньем — 300 грн;

овсяная каша с гранолой и ягодами — 325 грн;

борщ украинский с копченой уткой — 350 грн;

стейк из свиного ошейка — 480 грн;

цезарь с индейкой — 480 грн;

классический бургер — 600 грн.

Ресторан BRAZZUKA. Фото: Bartolomeo

Ресторан BRAZZUKA. Фото: Bartolomeo

Ресторан BRAZZUKA. Фото: Bartolomeo

Цены в ресторане BRAZZUKA. Фото: скриншот

Цены в ресторане BRAZZUKA. Фото: скриншот

Цены в ресторане BRAZZUKA. Фото: скриншот

Цены в ресторане BRAZZUKA. Фото: скриншот 1 / 7

Второй вариант для гостей Bartolomeo — ресторан греческой кухни Sea U. За маленькое холодное плато из морепродуктов, куда входят креветки, мидии, улитки, устрицы, лосось и т.д., нужно заплатить 2 200 грн. Греческий салат обойдется в 480 грн, томатно-рыбный суп — в 520 грн, спагетти с морепродуктами — в 650 грн, а каре ягненка в мятном соусе — в 720 грн.

Ресторан греческой кухни Sea U. Фото: Bartolomeo

Ресторан греческой кухни Sea U. Фото: Bartolomeo

Ресторан греческой кухни Sea U. Фото: Bartolomeo

Цены в ресторане греческой кухни Sea U. Фото: скриншот

Цены в ресторане греческой кухни Sea U. Фото: скриншот

Цены в ресторане греческой кухни Sea U. Фото: скриншот

Цены в ресторане греческой кухни Sea U. Фото: скриншот 1 / 7

Также в комплексе есть караоке-бар. Вход свободный для гостей отеля, плюс существует система депозита в размере 700 грн за человека. Эти деньги можно потратить на бар или основное меню с блюдами. В караоке часто устраивают дни рождения, корпоративы, день студента, встречу выпускников.

Сколько стоят гостиничные номера

Посетители комплекса могли остановиться в:

стандартном номере — от 1 750 грн/сутки;

стандартном номере плюс с видом на природу — от 2 650 грн/сутки;

стандартном номере плюс с видом на реку — от 2 850 грн/сутки;

номере полулюкс с видом на природу — от 3 000 грн/сутки;

номере полулюкс с видом на реку — от 3 250 грн/сутки;

эконом-апартаментах с видом на природу — от 3 300 грн/сутки;

эконом-апартаментах с видом на реку — от 3 450 грн/сутки;

люкс студии — от 3 850 грн/сутки;

апартаментах — от 7 050 грн/сутки.

Гостиничные номера. Фото: Bartolomeo

Гостиничные номера. Фото: Bartolomeo

Гостиничные номера. Фото: Bartolomeo

Гостиничные номера. Фото: Bartolomeo

Гостиничные номера. Фото: Bartolomeo

Гостиничные номера. Фото: Bartolomeo

Гостиничные номера. Фото: Bartolomeo 1 / 7

Цены указаны с учетом дополнительных услуг и привилегий для гостей Bartolomeo. Речь идет о разнообразных завтраках в виде шведского стола, паркинге, летнем отдыхе на пляже или у бассейна, посещении арт-программ и вечеринок, скидке 20% на аренду бани и тому подобное.

Что известно об атаке на Днепр

Согласно информации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате атаки России на город погибли 4 человека, а 21 — получили ранения различной степени тяжести. Массированный удар пришелся по гостинично-ресторанному комплексу, в результате чего случился масштабный пожар. Также пострадали 11 частных домов, гаражи, СТО, автомобили.

Для ликвидации огня и помощи людям привлекли более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС. Во время операции повредились две единицы пожарно-спасательной техники.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Буковеле весной 2025 года действует "низкий" сезон с 17 марта до конца апреля, что снижает цены на проживание и ski-pass. Например, ночь в отеле "Конопка & SPA" для двоих стоит 1 200 грн с Wi-Fi и телевидением.

Также мы писали, что McDonald's в Украине начал процесс возвращения завтраков в меню. Нововведение уже доступно во многих городах, в частности Львове, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Яремче и Ковеле. Со временем завтраки появятся в других населенных пунктах.