Організація весілля у 2025 — в який місяць свято обійдеться дешевше

Весілля. Фото: Pexels

Обираючи сезон і дату, коли одружитися, українці здебільшого звертають увагу на власні переконання і бажання. Але рідко мислять раціонально, з точки зору потенційної економії. Весілля — це дороге задоволення у 2025 році, тож не буде зайвим дізнатися, в які місяці свято обійдеться дешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли краще влаштувати весілля у 2025 році, щоб заощадити гроші.

Читайте також:

Бюджетний весільний сезон

Кількість святкувань традиційно збільшується в рази наприкінці весни. Червень, липень, серпень, вересень і жовтень — найбільш завантажені місяці. Оскільки попит на послуги ресторанів, фотографів, ведучих, музикантів, візажистів/перукарів, весільних салонів тощо залишається високим, ціни очікувано зростають.

Аби зекономити на організації дійства, бажано одружуватися в "несезонні" місяці — з листопада по квітень. Мало хто хоче зустріти щасливі моменти життя в морозну чи болотяну погоду. Тому оператори, флористи і ведучі зацікавлені в клієнтах та встановлюють непогані знижки в непіковий сезон.

Плюс варто врахувати, що влітку і восени відчувається дефіцит певних весільних послуг. Кращі банкетні зали, фотографи та агенції будуть нарозхват, тому доведеться або переплачувати, або бронювати сервіси якомога раніше.

Економні дні тижня

Зберегти гроші можна також на днях тижня. Традиційно святкування влаштовують у суботу, щоб зібрати за одним столом якомога більше людей. А в неділю — відсипатися після гулянки. Очевидно, що вихідні є найбільш завантаженими, тому на знижки чи бодай низькі ціни розраховувати не варто.

Ведуча та організаторка весілля Сніжана Загоруй поділилася досвідом на власній Instagram-сторінці. Вона рекомендує обирати будні (з понеділка по четвер) для одруження.

"Знижки до 20%! Багато ресторанів та весільних підрядників готові надати значні знижки на послуги, якщо ви обираєте будній день для весілля. Це може суттєво зекономити бюджет на інші приємні додаткові опції для вашого великого дня", — уточнила дівчина.

За словами Світлани, їй замовили організацію весілля у 2024 році на понеділок. Молодята змогли заощадити 9 000 грн (50%) тільки на оренді зали. Плюс були знижки від фотографа та інші бонуси. Тож не варто боятися свята посеред тижня, бо єдиний клопіт — завчасно відпроситися на роботі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, продаж спільної нерухомості подружжя вимагає нотаріальної згоди чоловіка чи дружини. Термін дії документу законом не визначений, але фахівці радять отримувати згоду безпосередньо перед здійсненням угоди.

Також ми писали, скільки грошей можна дарувати дитині на день народження. Сума в конверті залежить від різних факторів, зокрема ваших фінансових можливостей, віку іменинника, близькості стосунків між дітьми/дорослими тощо.