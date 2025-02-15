Подарунок дитині на день народження – скільки грошей можна дати у 2025

Українські гривні. Фото: УНІАН

Найбільш універсальним подарунком на день народження вважають конверт із грошима. З одного боку, не треба витрачати час на пошук ідеального презенту, іменинник зможе обрати щось на власний смак. З іншого — виникає питання, яку суму дати людині, щоб не прогадати. Особливо якщо йдеться про дитину, а не дорослого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки грошей прийнято дарувати дитині на день народження у 2025 році.

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Орієнтовна сума подарунку у 2025

Часто трапляється, що дитину запрошують на день народження до однокласника чи друга по гуртку. Батьки замість іграшки/солодощів можуть дати конверт із грошима. Немає точної відповіді на питання, скільки покласти всередину, бо сума залежить від індивідуальних обставин. Наприклад, ваших фінансових можливостей, віку іменинника тощо.

Плюс треба зважити на близькість стосунків між дітьми. Найкращому другові варто подарувати більше, ніж одному з однокласників чи сину/доньці знайомих батьків. Користувачка соціальної мережі Instagram опублікувала пост із запитанням, аби дізнатися, скільки грошей прийнято давати на дитяче день народження в інших сім’ях.

"Син (10 років) ходить на дні народження друзів і дарує 1 000 грн. Якщо я добре знаю батьків друзів, то дарує 1 200-1 500 грн. Якщо це близький друг, то біля 2 000 і вище. Сину дарують половина дітей по 500 грн, половина по 1 000 грн", — написала коментаторка в Instagram.

Інша жінка відповіла, що у великій компанії дітей всі дорослі скидаються по 1 000 грн і купують подарунок на загальну суму чи дають готівку. Третя користувачка соцмережі написала, що цифра також залежить від формату святкування. З сусідами вона заздалегідь оговорює суму плюс враховує, скільки дітей з родини запросили на день народження.

Тож висновок такий: у конверт кладуть від 500 грн, а далі все індивідуально. Якщо дозволяють фінансові можливості, ніхто не заважає подарувати більше. Верхня межа у 2025 році — 1 500 грн у середньому.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ще одним суперечливим питанням є сума коштів, яку прийнято дарувати молодятам на весілля. Це залежить від близькості ваших стосунків та індивідуальних обставин, зокрема фінансового становища. В середньому українці ставлять у конверт 50-100 доларів.

Також ми писали, що багато українців тримають валюту вдома, як і дорогоцінні прикраси. Щоб захистити майно від грабіжників, варто облаштувати схованку, яку дуже важко знайти. Серед неочевидних місць для зберігання грошей — отвори від розеток і сантехнічна система.