Подарок ребенку на день рождения – сколько денег можно дать в 2025 году

Украинские гривны. Фото: УНИАН

Наиболее универсальным подарком на день рождения считают конверт с деньгами. С одной стороны, не надо тратить время на поиск идеального презента, именинник сможет выбрать что-то на свой вкус. С другой — возникает вопрос, какую сумму дать человеку, чтобы не прогадать. Особенно если речь о ребенке, а не взрослом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег принято дарить ребенку на день рождения в 2025 году.

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Часто случается, что ребенка приглашают на день рождения к однокласснику или другу по кружку. Родители вместо игрушки/сладостей могут дать конверт с деньгами. Нет точного ответа на вопрос, сколько положить внутрь, ведь сумма зависит от индивидуальных обстоятельств. Например, ваших финансовых возможностей, возраста именинника и тому подобное.

Плюс надо учесть близость отношений между детьми. Лучшему другу стоит подарить больше, чем одному из одноклассников или сыну/дочери знакомых родителей. Пользователь социальной сети Instagram опубликовала пост с вопросом, чтобы узнать, сколько денег принято давать на детский день рождения в других семьях.

"Сын (10 лет) ходит на дни рождения друзей и дарит 1 000 грн. Если я хорошо знаю родителей друзей, то дарит 1 200-1 500 грн. Если это близкий друг, то около 2 000 и выше. Сыну дарят половина детей по 500 грн, половина по 1 000 грн", — написала комментатор в Instagram.

Другая женщина ответила, что в большой компании детей все взрослые скидываются по 1 000 грн и покупают подарок на общую сумму или дают наличные. Третий пользователь соцсети написала, что цифра также зависит от формата празднования. С соседями она заранее оговаривает сумму плюс учитывает, сколько детей из семьи пригласили на день рождения.

Поэтому вывод такой: в конверт кладут от 500 грн, а дальше все индивидуально. Если позволяют финансовые возможности, никто не мешает подарить больше. Верхний предел в 2025 году — 1 500 грн в среднем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, еще одним спорным вопросом является сумма денег, которую принято дарить молодоженам на свадьбу. Это зависит от близости ваших отношений и индивидуальных обстоятельств, в частности финансового положения. В среднем украинцы ставят в конверт 50-100 долларов.

Также мы писали, что многие украинцы держат валюту дома, как и драгоценные украшения. Чтобы защитить имущество от грабителей, стоит обустроить тайник, который очень трудно найти. Среди неочевидных мест для хранения денег — отверстия от розеток и сантехническая система.