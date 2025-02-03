Подарунок для молодят — скільки грошей покласти у конверт у 2025 році

Гроші в конверті. Фото: Pexels

Багато українців, яких запросили на весілля у 2025 році, розмірковують, скільки ж грошей подарувати молодятам. Вибір суми може бути непростим, адже потрібно врахувати багато факторів, таких як місце проведення свята, ваші стосунки з майбутнім подружжям та власні фінансові можливості.

Про те, як правильно обрати суму та чому гроші — найкращий варіант подарунка на весілля, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як визначитись з сумою подарунка на весілля

Гроші залишаються одним з найбільш популярних і практичних варіантів подарунків на весілля в Україні. Але скільки ж подарувати, ось що хвилює більшість людей, які обрали цей варіант. Визначитись з сумою вам допоможе кілька факторів:

Місце проживання: у великих містах, таких як Київ, Львів або Дніпро, зазвичай дарують більше, ніж у малих містах або селах. Місце святкування: якщо весілля проходить у розкішному ресторані, сума подарунка має бути відповідною. Це також допоможе молодятам покрити частину витрат. Ваші стосунки з молодятами: для близьких родичів і друзів сума подарунка буде більша, а для колег чи знайомих — меншою. Фінансові можливості: головне — не перевищити свій бюджет. Подарунок має бути приємним жестом, а не тягарем для гаманця.

Скільки дарувати на весілля у 2025 році

Оскільки у великих містах зазвичай кращі зарплати, гості часто дарують на весілля більше, ніж у невеликих населених пунктах. У 2025 році можна орієнтуватись на такі цифри:

Близькі родичі: 3000-6000+ грн. Близькі друзі: 1500-3000 грн з людини або 3000-6000 грн від пари. Дальні родичі та знайомі: 1000-2000 грн. Колеги: 500-1000 грн.

У невеликих містечках і селах розмір подарунка може бути меншим:

Близькі родичі: 2000-4000+ грн. Близькі друзі: 1000-2000 грн з людини або 2000-4000 грн від пари. Дальні родичі та знайомі: 500-1000 грн. Колеги: 200-500 грн.

Чи варто дарувати гроші у 2025 році

Гроші — це універсальний подарунок, молодята можуть витратити їх на необхідні речі, наприклад, облаштування житла чи подорож. Якщо пара вже живе разом, вони, ймовірно, мають усе необхідне для дому, а тому вгадати з подарунком не завжди можливо. Окрім того, гроші можуть стати важливим і корисним вкладом в бюджет пари на початковому етапі життя молодят.

Гроші найкраще покласти у святковий конверт, додавши теплі побажання. Подарунок можна вручити особисто або покласти в скриньку для подарунків. Також популярно вказувати на конверті, на що саме молодята можуть витратити гроші, наприклад, на медовий місяць.

Раніше ми писали, що згідно з українським законодавством, майно, набуте під час шлюбу, є спільною власністю подружжя. Це правило застосовується навіть якщо один з партнерів не мав доходу через навчання, догляд за дітьми, домашні обов’язки чи стан здоров’я.

Також ми розповідали, що день народження — це чудова нагода порадувати своїх близьких. Гроші завжди актуальний подарунок, але важливо визначити суму, щоб порадувати іменинника, не перевищивши свій бюджет.