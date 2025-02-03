Подарок для молодоженов — сколько денег положить в конверт в 2025 году

Деньги в конверте. Фото: Pexels

Многие украинцы, которых пригласили на свадьбу в 2025 году, размышляют, сколько же денег подарить молодоженам. Выбор суммы может быть непростым, ведь нужно учесть много факторов, таких как место проведения праздника, ваши отношения с будущими супругами и собственные финансовые возможности.

О том, как правильно выбрать сумму и почему деньги — лучший вариант подарка на свадьбу, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как определиться с суммой подарка на свадьбу

Деньги остаются одним из самых популярных и практичных вариантов подарков на свадьбу в Украине. Но сколько же подарить, вот что волнует большинство людей, которые выбрали этот вариант. Определиться с суммой вам поможет несколько факторов:

Место жительства: в больших городах, таких как Киев, Львов или Днепр, обычно дарят больше, чем в малых городах или селах. Место празднования: если свадьба проходит в роскошном ресторане, сумма подарка должна быть соответствующей. Это также поможет молодоженам покрыть часть расходов. Ваши отношения с молодоженами: для близких родственников и друзей сумма подарка будет больше, а для коллег или знакомых — меньше. Финансовые возможности: главное — не превысить свой бюджет. Подарок должен быть приятным жестом, а не обузой для кошелька.

Сколько дарить на свадьбу в 2025 году

Поскольку в больших городах обычно лучшие зарплаты, гости часто дарят на свадьбу больше, чем в небольших населенных пунктах. В 2025 году можно ориентироваться на такие цифры:

Близкие родственники: 3000-6000+ грн. Близкие друзья: 1500-3000 грн с человека или 3000-6000 грн от пары. Дальние родственники и знакомые: 1000-2000 грн. Коллеги: 500-1000 грн.

В небольших городках и селах размер подарка может быть меньше:

Близкие родственники: 2000-4000+ грн. Близкие друзья: 1000-2000 грн с человека или 2000-4000 грн от пары. Дальние родственники и знакомые: 500-1000 грн. Коллеги: 200-500 грн.

Стоит ли дарить деньги в 2025 году

Деньги — это универсальный подарок, молодожены могут потратить их на необходимые вещи, например, обустройство жилья или путешествие. Если пара уже живет вместе, она, вероятно, имеет все необходимое для дома, а потому угадать с подарком не всегда возможно. Кроме того, деньги могут стать важным и полезным вкладом в бюджет пары на начальном этапе жизни молодоженов.

Деньги лучше всего положить в праздничный конверт, добавив теплые пожелания. Подарок можно вручить лично или положить в ящик для подарков. Также популярно указывать на конверте, на что именно молодожены могут потратить деньги, например, на медовый месяц.

Ранее мы писали, что согласно украинскому законодательству, имущество, приобретенное во время брака, является совместной собственностью супругов. Это правило применяется даже если один из партнеров не имел дохода из-за учебы, ухода за детьми, домашних обязанностей или состояния здоровья.

Также мы рассказывали, что день рождения — это прекрасная возможность порадовать своих близких. Деньги всегда актуальный подарок, но важно определить сумму, чтобы порадовать именинника, не превысив свой бюджет.