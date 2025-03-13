Скільки діє згода чоловіка або дружини на продаж квартири в Україні в 2025 році

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Продаж квартири, що є спільною власністю подружжя, вимагає згоди другого з подружжя. Але чи може вона бути безстроковою, чи має термін дії? У 2025 році, як і раніше, це питання регулюється Сімейним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше, чому потрібна згода другого з подружжя та скільки вона діє.

Читайте також:

Законодавство України (стаття 65 Сімейного кодексу України) визначає, що нерухомість, придбана у шлюбі, є спільною сумісною власністю. Відповідно, її продаж можливий лише за наявності нотаріально завіреної згоди чоловіка або дружини.

Якщо квартира була куплена до шлюбу або отримана у спадок, згода не потрібна (за винятком випадків, коли були зроблені спільні значні вкладення у майно під час шлюбу).

Термін дії згоди: скільки вона актуальна у 2025 році

На законодавчому рівні конкретний термін дії нотаріально посвідченої згоди не визначений, наголошує нотаріус Євгенія Аверіна. Проте на практиці нотаріуси рекомендують отримувати її безпосередньо перед укладенням угоди, щоб уникнути юридичних ризиків. Якщо умови продажу змінюються, може знадобитися нова згода.

Варто враховувати, що:

у нотаріальному документі може бути вказаний коротший термін дії;

якщо в угоді про продаж змінюються умови (ціна, покупець тощо), може знадобитися нова згода.

Що робити, якщо чоловік або дружина не дають згоди

Якщо один із подружжя відмовляється від підписання згоди, продаж нерухомості неможливий без судового рішення. У суді необхідно довести, що відмова є безпідставною або має характер зловживання правом, уточнює Advokat Post.

Суд може дозволити продаж, якщо:

другий із подружжя необґрунтовано відмовляється від згоди;

відсутність згоди порушує права продавця або дітей;

власник житла має особливі обставини, що роблять продаж необхідним.

Особливі випадки

Розлучення. Якщо подружжя розлучене, то згода колишнього чоловіка або дружини не потрібна. Однак, якщо квартира була придбана у шлюбі, то вона вважається спільною власністю, і для її продажу необхідно отримати згоду колишнього чоловіка або дружини, якщо вони не поділили майно.

Якщо подружжя розлучене, то згода колишнього чоловіка або дружини не потрібна. Однак, якщо квартира була придбана у шлюбі, то вона вважається спільною власністю, і для її продажу необхідно отримати згоду колишнього чоловіка або дружини, якщо вони не поділили майно. Смерть одного з подружжя. У разі смерті одного з подружжя, його частка у спільній власності переходить до спадкоємців. Для продажу квартири необхідно отримати згоду всіх спадкоємців.

У разі смерті одного з подружжя, його частка у спільній власності переходить до спадкоємців. Для продажу квартири необхідно отримати згоду всіх спадкоємців. Діти. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, то для продажу квартири необхідно отримати дозвіл органу опіки та піклування.

Як уникнути ризиків під час продажу

Заздалегідь отримати згоду. Не варто чекати до моменту підписання договору — краще оформити її завчасно.

Не варто чекати до моменту підписання договору — краще оформити її завчасно. Перевірити всі нюанси угоди. Якщо в документі є застереження щодо терміну дії, врахуйте це.

Якщо в документі є застереження щодо терміну дії, врахуйте це. Проконсультуватися з нотаріусом. Це дозволить уникнути ситуацій, коли угода визнається недійсною.

Це дозволить уникнути ситуацій, коли угода визнається недійсною. Підготувати план дій у разі відмови. Якщо є ризик відмови другого з подружжя, варто заздалегідь проконсультуватися з юристом.

Зазначимо, спільна сумісна власність передбачає володіння майном кількома особами без чіткого розподілу часток. Хоча, на перший погляд, це може здатися простим, на практиці виникає безліч правових нюансів. Кожен крок у цій сфері вимагає ретельного аналізу та розуміння.

Також ми розповідали, як переоформити квартиру на дружину, адже передача нерухомості між родичами є поширеною практикою, особливо серед подружжя. Договір дарування — це оптимальний варіант, що дозволяє уникнути сплати податків. Проте, важливо пам'ятати, що процес переоформлення вимагає чіткого дотримання юридичних норм.