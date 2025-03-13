Спільна сумісна власність: що потрібно знати співвласникам

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Спільна сумісна власність — це форма власності, де двоє або більше осіб володіють майном без визначення конкретних часток кожного. Ця концепція, здавалося б, проста, але на практиці вона відкриває цілий лабіринт правових нюансів, де кожен крок вимагає обережності та розуміння.

Як підкреслюють у Міністерстві юстиції, спільна сумісна власність може бути як вигідним інструментом, так і джерелом серйозних проблем. Ключове правило — завжди домовлятися та документувати всі домовленості.

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Що таке спільна сумісна власність і хто може нею володіти

За законом, спільна сумісна власність — це майно, що належить двом або більше особам без визначення часток. Його можуть мати не тільки фізичні особи, а й юридичні, територіальні громади та навіть держава.

Основна відмінність цього виду власності від спільної часткової в тому, що кожен співвласник має рівні права на все майно, незалежно від того, хто скільки вклав. Частка не визначається автоматично, і якщо виникає спір, її можна встановити тільки через суд або за домовленістю.

Що може бути спільною сумісною власністю

Майно подружжя — усе, що було набуте під час шлюбу, якщо інше не встановлено договором. Наприклад, якщо чоловік або дружина отримали майно у спадок чи в подарунок, воно залишається їхньою особистою власністю.

Майно сім’ї — усе, що придбане завдяки спільній праці та коштам членів сім’ї. Тут важливо розуміти, що сім’я — це не тільки подружжя, а й діти, батьки чи навіть співмешканці, якщо вони ведуть спільний побут.

Приватизоване житло — якщо квартира була приватизована на кількох осіб, то вона теж є їхньою спільною сумісною власністю.

Як співвласники можуть розпоряджатися своїм майном

Володіння та користування. Співвласники можуть використовувати майно за домовленістю. Наприклад, у квартирі, що належить подружжю, можуть жити їхні діти, і це не вимагає окремої згоди.

Співвласники можуть використовувати майно за домовленістю. Наприклад, у квартирі, що належить подружжю, можуть жити їхні діти, і це не вимагає окремої згоди. Продаж чи дарування. Тут потрібна згода всіх співвласників. Якщо один із них продає свою частку без дозволу інших, угода може бути визнана недійсною через суд.

Тут потрібна згода всіх співвласників. Якщо один із них продає свою частку без дозволу інших, угода може бути визнана недійсною через суд. Довіреність. Співвласники можуть уповноважити одну особу на розпорядження спільним майном. Але цей представник не може діяти у власних інтересах чи укладати угоди, які особа могла б зробити лише самостійно (наприклад, заповіт).

Співвласники можуть уповноважити одну особу на розпорядження спільним майном. Але цей представник не може діяти у власних інтересах чи укладати угоди, які особа могла б зробити лише самостійно (наприклад, заповіт). Судове вирішення спорів. Якщо співвласники не можуть домовитися, суд може встановити порядок користування, визначити частки або змусити одного з них компенсувати частину майна іншому.

Які ризики існують у спільній сумісній власності

Неможливість самостійно розпоряджатися майном. Один співвласник не може продати, подарувати чи навіть здати в оренду майно без згоди інших.

Суперечки через частки. Якщо відносини між співвласниками псуються, встановлення частки через суд може затягнутися на роки.

Кредити та борги. Якщо один зі співвласників має борги, суд може звернути стягнення на його частку у спільному майні.

Спадкування. Якщо один із співвласників помирає, його частка переходить у спадок, і нові спадкоємці можуть претендувати на використання майна.

Як уникнути проблем із спільною сумісною власністю

Оформлюйте договори — шлюбні контракти, угоди між співвласниками та нотаріально завірені довіреності допоможуть уникнути непорозумінь.

Фіксуйте фінансові внески — якщо ви купуєте майно спільно, варто юридично підтвердити, хто скільки вклав. Це може бути договір позики або письмова домовленість.

Узгоджуйте дії — якщо плануєте продавати чи здавати в оренду спільне майно, краще отримати письмову згоду всіх співвласників.

Стежте за боргами — якщо один зі співвласників має фінансові проблеми, це може вплинути на все майно. Важливо контролювати ситуацію та діяти на випередження.

Раніше ми розповідали, як переоформити квартиру на дружину — передача нерухомості в родині, особливо між подружжям, часто здійснюється через договір дарування, щоб уникнути податків. Цей спосіб є оптимальним, проте вимагає суворого дотримання юридичних норм при оформленні.

Також ми розглядали питання поділу майна при розлученні — у певних випадках, за наявності чітких юридичних підстав, усе спільне майно може перейти у власність дружини. Однак, важливо розуміти, що такі ситуації вимагають ретельного аналізу та дотримання законодавства.