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Як переоформити квартиру на дружину — документи та витрати

26 лютого 2025 09:40
Катерина Балаєва - редактор
Оформлення квартири на дружину у 2025 році: документи, вартість та процедура
Жінка читає документи. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Передача нерухомості між членами сім’ї — поширена практика, особливо якщо йдеться про подружжя. Найоптимальніший варіант у такому випадку — оформлення договору дарування, адже це дозволяє уникнути податкових зобов’язань. Однак процедура переоформлення потребує дотримання чітких юридичних вимог.

Як пояснили юристи Безоплатної правничої допомоги, в Україні існує кілька способів передати нерухомість у власність дружини:

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  • договір дарування (дарча) — найшвидший і найвигідніший варіант для подружжя, оскільки між членами сім’ї першого ступеня спорідненості (подружжя, діти, батьки) не сплачується податок;
  • договір купівлі-продажу — цей варіант використовується рідше, оскільки передбачає додаткові витрати, зокрема податок 1% від вартості житла та послуги оцінювача;
  • спадкування — якщо переоформлення планується на випадок смерті власника, варто оформити заповіт.

Найоптимальнішим варіантом для подружжя є саме дарча, оскільки вона дозволяє швидко і без податкових зобов’язань передати право власності.

Де оформити договір дарування

Договір дарування обов’язково підлягає нотаріальному посвідченню, для цього потрібно звернутися до:

  • приватного нотаріуса — процес зазвичай проходить швидше, проте вартість послуг може бути вищою;
  • державного нотаріуса — коштує дешевше, але час очікування може бути довшим.

Також після підписання договору необхідно зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Які документи потрібні для переоформлення квартири на дружину

Під час оформлення договору дарування необхідно надати:

  • паспорти та ідентифікаційні коди обох сторін;
  • документи, що підтверджують право власності на квартиру (договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо);
  • технічний паспорт на житло;
  • довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги (за потреби);
  • свідоцтво про шлюб (для підтвердження родинних відносин).

Якщо квартира була придбана у шлюбі та є спільною власністю подружжя, необхідно також надати нотаріально завірену згоду іншого з подружжя.

Скільки коштує переоформлення квартири на дружину у 2025 році

Витрати на оформлення дарчої включають:

  • послуги нотаріуса — від 3 000 до 7 000 грн (залежить від регіону та складності угоди);
  • адміністративний збір за реєстрацію права власності — 0,1% від розміру прожиткового мінімуму (близько 100 грн);
  • виготовлення технічного паспорта (якщо старий відсутній) — від 2 000 грн;
  • у разі необхідності оцінки квартири — від 2 500 грн.

Загальна вартість процедури переоформлення може становити приблизно від 5 000 до 10 000 грн залежно від обраного нотаріуса та додаткових витрат.

Проте, завдяки родинним зв’язкам між подружжям, податок на дохід фізичних осіб (5%) та військовий збір (5%) не сплачуються.

Що ще потрібно знати про переоформлення нерухомості

Оформлення дарчої є безвідкличним — після підписання договору повернути квартиру назад без згоди дружини неможливо.

Нотаріус перевіряє квартиру на наявність арештів та обтяжень — якщо житло перебуває під іпотекою чи арештом, переоформити його не вдасться.

Зміни у Державному реєстрі прав на нерухоме майно вносяться протягом кількох днів — після цього новий власник отримує витяг із реєстру.

Як повідомлялося, договір дарування є поширеним способом передачі нерухомості, але іноді виникає потреба його скасувати. Це можливо, якщо є чіткі юридичні підстави, ініційовані дарувальником або його спадкоємцями. Для скасування договору дарування квартири необхідно довести в суді наявність таких підстав.

Нагадаємо також, що з початку війни в Україні ринок нерухомості зазнав значних змін: замість звичайних продажів, люди все частіше обирають дарування житла. Цей тренд став особливо помітним минулого року, коли кількість таких угод досягла рекордних показників.

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