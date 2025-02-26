Оформление квартиры на жену в 2025 году: документы, стоимость и процедура

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Передача недвижимости между членами семьи — распространенная практика, особенно если речь идет о супругах. Самый оптимальный вариант в таком случае — оформление договора дарения, ведь это позволяет избежать налоговых обязательств. Однако процедура переоформления требует соблюдения четких юридических требований.

Как пояснили юристы Бесплатной правовой помощи, в Украине существует несколько способов передать недвижимость в собственность жены:

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договор дарения (дарственная) — самый быстрый и выгодный вариант для супругов, поскольку между членами семьи первой степени родства (супруги, дети, родители) не уплачивается налог;

договор купли-продажи — этот вариант используется реже, поскольку предусматривает дополнительные расходы, в частности налог 1% от стоимости жилья и услуги оценщика;

наследование — если переоформление планируется на случай смерти владельца, стоит оформить завещание.

Оптимальным вариантом для супругов является именно дарственная, поскольку она позволяет быстро и без налоговых обязательств передать право собственности.

Где оформить договор дарения

Договор дарения обязательно подлежит нотариальному удостоверению, для этого нужно обратиться к:

частному нотариусу — процесс обычно проходит быстрее, однако стоимость услуг может быть выше;

государственному нотариусу — стоит дешевле, но время ожидания может быть дольше.

Также после подписания договора необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Какие документы нужны для переоформления квартиры на жену

При оформлении договора дарения необходимо предоставить:

паспорта и идентификационные коды обеих сторон;

документы, подтверждающие право собственности на квартиру (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т.д.);

технический паспорт на жилье;

справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги (при необходимости);

свидетельство о браке (для подтверждения родственных отношений).

Если квартира была приобретена в браке и является общей собственностью супругов, необходимо также предоставить нотариально заверенное согласие другого супруга.

Сколько стоит переоформление квартиры на жену в 2025 году

Расходы на оформление дарственной включают:

услуги нотариуса — от 3 000 до 7 000 грн (зависит от региона и сложности сделки);

административный сбор за регистрацию права собственности — 0,1% от размера прожиточного минимума (около 100 грн);

изготовление технического паспорта (если старый отсутствует) — от 2 000 грн;

в случае необходимости оценки квартиры — от 2 500 грн.

Общая стоимость процедуры переоформления может составлять примерно от 5 000 до 10 000 грн в зависимости от выбранного нотариуса и дополнительных расходов.

Однако, благодаря родственным связям между супругами, налог на доход физических лиц (5%) и военный сбор (5%) не уплачиваются.

Что еще нужно знать о переоформлении недвижимости

Оформление дарственной является безотзывным — после подписания договора вернуть квартиру обратно без согласия жены невозможно.

Нотариус проверяет квартиру на наличие арестов и обременений — если жилье находится под ипотекой или арестом, переоформить его не удастся.

Изменения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество вносятся в течение нескольких дней — после этого новый владелец получает выписку из реестра.

Как сообщалось, договор дарения является распространенным способом передачи недвижимости, но иногда возникает потребность его отменить. Это возможно, если есть четкие юридические основания, инициированные дарителем или его наследниками. Для отмены договора дарения квартиры необходимо доказать в суде наличие таких оснований.

Напомним также, что с начала войны в Украине рынок недвижимости претерпел значительные изменения: вместо обычных продаж, люди все чаще выбирают дарение жилья. Этот тренд стал особенно заметным в прошлом году, когда количество таких сделок достигло рекордных показателей.