Ціна дарчої в Україні — як зміняться податки та витрати на оформлення у 2025

Чоловік підписує договір. Фото: Freepik

Інколи в українців виникає потреба передати у власність іншій особі своє майно. Одним зі способів це реалізувати — є укладання договору дарування (дарчої). Дехто вважає, що цей варіант найвигідніший, але не варто забувати про податки та вартість оформлення самого документа.

Про те, як змінилась вартість оформлення дарчої в Україні у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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В Україні можна отримати право власності на майно не тільки через купівлю чи спадщину, а й шляхом дарування. Це стосується різних видів майна, таких як квартири, будинки, гаражі, земельні ділянки та інше.

Вартість оформлення дарчої у 2025 році становитиме не менше 8 000 грн, якщо обдаровуваний є близьким родичем. Якщо ж це стороння особа або іноземець, вартість може зрости в рази. Основні витрати включають:

оцінка майна — від 2 500 грн;

оформлення дарчої — від 3 500 грн;

державне мито — 1% від оціночної вартості майна;

внесення договору до реєстру — близько 1 800 грн.

Якщо дарча оформлюється на особу з близького кола родичів, податки сплачувати не потрібно. Однак, якщо майно переходить далекому родичу, знайомому або іноземцю, потрібно заплатити податок та військовий збір.

Розмір податку у 2025 році не змінився: 5% — для далекого родича (або сторонньої особи) та 18% — для іноземців. Що стосується військового збору, то його розмір став більший. Зараз українці повинні заплатити 5% від оціночної вартості майна замість 1,5%, як це було у 2024 році.

Які документи знадобляться для підготовки дарчої

Дарування майна регулюється Цивільним кодексом України. Згідно з договором дарування, майно передається від дарувальника обдаровуваному безплатно. Перехід майна може відбуватись як в момент підписання угоди, так і може бути відстроченим на певний час. Для укладення договору дарування власник повинен надати кілька документів, зокрема:

акт оцінки нерухомості;

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку про осіб, зареєстрованих у житловій площі;

документ, що підтверджує право власності на майно;

дозвіл органу опіки, якщо обдаровуваному менше ніж 18 років;

письмову згоду другого з подружжя, якщо майно набуте під час шлюбу.

Оформлення дарчої вимагає присутності як дарувальника, так і обдаровуваного. Після підписання угоди нотаріус надає витяг з реєстру прав на майно, і з цього моменту обдаровуваний стає новим власником.

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Також ми розповідали, що процес спадкування — це передача прав та обов'язків від померлої особи до її спадкоємців. Спадкове майно включає не лише земельні ділянки, а й усе, що знаходиться на них: будівлі, водойми, лісові насадження та інші об'єкти.