Цена дарственной в Украине — как изменятся налоги и расходы на оформление в 2025

Мужчина подписывает договор. Фото: Freepik

Иногда у украинцев возникает потребность передать в собственность другому лицу свое имущество. Одним из способов это реализовать — является заключение договора дарения (дарственной). Некоторые считают, что этот вариант самый выгодный, но не стоит забывать о налогах и стоимости оформления самого документа.

О том, как изменилась стоимость оформления дарственной в Украине в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько стоит оформить дарственную в 2025 году

В Украине можно получить право собственности на имущество не только через покупку или наследство, но и путем дарения. Это касается различных видов имущества, таких как квартиры, дома, гаражи, земельные участки и прочее.

Стоимость оформления дарственной в 2025 году составит не менее 8 000 грн, если одаряемый является близким родственником. Если же это постороннее лицо или иностранец, стоимость может вырасти в разы. Основные расходы включают:

оценка имущества — от 2 500 грн;

оформление дарственной — от 3 500 грн;

государственная пошлина — 1% от оценочной стоимости имущества;

внесение договора в реестр — около 1 800 грн.

Если дарственная оформляется на лицо из близкого круга родственников, налоги платить не нужно. Однако, если имущество переходит дальнему родственнику, знакомому или иностранцу, нужно заплатить налог и военный сбор.

Размер налога в 2025 году не изменился: 5% — для дальнего родственника (или постороннего лица) и 18% — для иностранцев. Что касается военного сбора, то его размер стал больше. Сейчас украинцы должны заплатить 5% от оценочной стоимости имущества вместо 1,5%, как это было в 2024 году.

Какие документы понадобятся для подготовки дарственной

Дарение имущества регулируется Гражданским кодексом Украины. Согласно договору дарения, имущество передается от дарителя одаряемому бесплатно. Переход имущества может происходить как в момент подписания соглашения, так и может быть отсроченным на определенное время. Для заключения договора дарения собственник должен предоставить несколько документов, в частности:

акт оценки недвижимости;

паспорт и идентификационный код;

справку о лицах, зарегистрированных в жилой площади;

документ, подтверждающий право собственности на имущество;

разрешение органа опеки, если одариваемому меньше 18 лет;

письменное согласие второго супруга, если имущество приобретено во время брака.

Оформление дарственной требует присутствия как дарителя, так и одаряемого. После подписания соглашения нотариус предоставляет выписку из реестра прав на имущество, и с этого момента одаряемый становится новым владельцем.

Ранее мы писали, что остаться без жилья — это один из самых больших страхов для украинцев, ведь недвижимость часто является не только важным активом, а и единственным местом жительства. Однако в Украине существуют законные основания для конфискации недвижимости, даже если это единственная квартира или дом должника.

Также мы рассказывали, что процесс наследования — это передача прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам. Наследственное имущество включает не только земельные участки, но и все, что находится на них: здания, водоемы, лесные насаждения и другие объекты.