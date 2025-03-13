Сколько действует согласие мужа или жены на продажу квартиры в Украине в 2025 году

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Продажа квартиры, являющейся общей собственностью супругов, требует согласия второго супруга. Но может ли оно быть бессрочным, или имеет срок действия? В 2025 году, как и раньше, этот вопрос регулируется Семейным кодексом Украины и другими нормативно-правовыми актами.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее, почему нужно согласие второго супруга и сколько оно действует.

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Законодательство Украины (статья 65 Семейного кодекса Украины) определяет, что недвижимость, приобретенная в браке, является общей совместной собственностью. Соответственно, ее продажа возможна только при наличии нотариально заверенного согласия мужа или жены.

Если квартира была куплена до брака или получена в наследство, согласие не требуется (за исключением случаев, когда были сделаны совместные значительные вложения в имущество во время брака).

Срок действия согласия: сколько оно актуально в 2025 году

На законодательном уровне конкретный срок действия нотариально удостоверенного согласия не определен, отмечает нотариус Евгения Аверина. Однако на практике нотариусы рекомендуют получать его непосредственно перед заключением сделки, чтобы избежать юридических рисков. Если условия продажи меняются, может понадобиться новое согласие.

Стоит учитывать, что:

в нотариальном документе может быть указан более короткий срок действия;

если в соглашении о продаже меняются условия (цена, покупатель и т.д.), может понадобиться новое согласие.

Что делать, если супруг или супруга не дают согласия

Если один из супругов отказывается от подписания согласия, продажа недвижимости невозможна без судебного решения. В суде необходимо доказать, что отказ является безосновательным или носит характер злоупотребления правом, уточняет Advokat Post.

Суд может разрешить продажу, если:

второй из супругов необоснованно отказывается от согласия;

отсутствие согласия нарушает права продавца или детей;

владелец жилья имеет особые обстоятельства, делающие продажу необходимой.

Особые случаи

Развод. Если супруги разведены, то согласие бывшего супруга или супруги не требуется. Однако, если квартира была приобретена в браке, то она считается совместной собственностью, и для ее продажи необходимо получить согласие бывшего супруга или супруги, если они не поделили имущество.

Если супруги разведены, то согласие бывшего супруга или супруги не требуется. Однако, если квартира была приобретена в браке, то она считается совместной собственностью, и для ее продажи необходимо получить согласие бывшего супруга или супруги, если они не поделили имущество. Смерть одного из супругов. В случае смерти одного из супругов, его доля в совместной собственности переходит к наследникам. Для продажи квартиры необходимо получить согласие всех наследников.

В случае смерти одного из супругов, его доля в совместной собственности переходит к наследникам. Для продажи квартиры необходимо получить согласие всех наследников. Дети. Если у супругов есть несовершеннолетние дети, то для продажи квартиры необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства.

Как избежать рисков при продаже квартиры

Заранее получить согласие. Не стоит ждать до момента подписания договора — лучше оформить его заблаговременно.

Не стоит ждать до момента подписания договора — лучше оформить его заблаговременно. Проверить все нюансы сделки. Если в документе есть оговорка относительно срока действия, учтите это.

Если в документе есть оговорка относительно срока действия, учтите это. Проконсультироваться с нотариусом. Это позволит избежать ситуаций, когда сделка признается недействительной.

Это позволит избежать ситуаций, когда сделка признается недействительной. Подготовить план действий в случае отказа. Если есть риск отказа второго супруга, стоит заранее проконсультироваться с юристом.

Отметим, общая совместная собственность предполагает владение имуществом несколькими лицами без четкого распределения долей. Хотя на первый взгляд это может показаться простым, на практике возникает множество правовых нюансов. Каждый шаг в этой сфере требует тщательного анализа и понимания.

Также мы рассказывали, как переоформить квартиру на жену, ведь передача недвижимости между родственниками является распространенной практикой, особенно среди супругов. Договор дарения — это оптимальный вариант, позволяющий избежать уплаты налогов. Однако, важно помнить, что процесс переоформления требует четкого соблюдения юридических норм.