Свадебный конверт — сколько денег неприемлемо дарить в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Выбирая подарок молодоженам на свадьбу, украинцы часто останавливают выбор на конверте с деньгами. Это универсальный способ поздравить с заключением брака и не волноваться, понравится ли презент получателям. Но часто возникает вопрос, какую сумму уместно дать, а сколько не желательно ставить в конверт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег неуместно дарить молодоженам в 2025 году.

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Сколько не стоит класть в конверт

Гости по своему усмотрению решают, какую сумму дать новоиспеченным мужу и жене. Это зависит от многих факторов, в частности финансовых возможностей, формата отношений (родственники, коллеги или знакомые), даже города. Потому что в небольших населенных пунктах уместно подарить 1000 грн друзьям, но в Киеве/Одессе/Днепре этого будет мало.

Учитывая нынешнее состояние экономики Украины, потребительские цены, темпы инфляции и т.д., самый низкий предел составляет:

500 грн — для дальнего родственника, коллеги по работе;

1000 грн — для знакомых;

1 500 грн — для друзей;

2 000 — для близких родственников.

Меньшие суммы будут неуместны, ведь их не хватит, дабы покрыть базовые расходы молодоженов на одного гостя. Кто-то может обидеться, считая конверт проявлением равнодушия. Конечно, у каждого человека разные финансовые возможности, однако необходимо с искренностью подойти к выбору свадебного подарка.

Мы спросили у ChatGPT, сколько принято давать супругам в 2025 году. Искусственный интеллект отметил, что слишком малая сумма способна вызвать смущение. Меньше 1000 грн не следует дарить жителям крупных города, в частности столицы Украины. А если до 2 000 грн положит в конверт родственник или близкий друг, это может восприняться как пренебрежение.

Поэтому оптимальной является сумма от 2 000 до 5 000 грн, в зависимости от региона, формата свадьбы, финансовых возможностей и отношений.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые дарят детям и подросткам деньги на день рождения. Возникает вопрос, сколько нужно класть в конверт, чтобы не чувствовать себя неловко и одновременно не навредить собственному бюджету.

Также мы писали, какие купюры долларов стоит покупать украинцам. Номиналы имеют значение, когда формируются финансовые планы. Например, рассчитываться за покупки удобнее мелкими банкнотами, а откладывать на отпуск лучше крупные номиналы валюты.