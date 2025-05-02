Всі номінали долара — які купюри слід купувати і використовувати українцям

Долари в руках. Фото: Pexels

Зберігаючи заощадження у валюті, можна віддавати перевагу конкретним номіналам. Якісь купюри доларів більш вигідно купувати, ніж інші, хоча мало українців замислюються над цим питанням. Плюс вдасться вберегти себе від потенційних проблем під час продажу американської валюти в обмінниках.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри доларів варто купувати українцям.

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Які долари обирати українцям

Питання вибору номіналів залежить від фінансових планів. Наприклад, якщо ви готуєтеся до подорожі за кордон, краще зробити ставку на дрібні купюри — від 1 до 20 доларів. По-перше, ними зручніше розраховувати в магазинах, громадському транспорті, ресторанах/кав’ярнях, таксі тощо. По-друге, знизиться ймовірність отримати фальшиву готівку, бо малі номінали рідко підробляють.

Натомість для оплати великих покупок знадобляться банкноти 50 і 100 доларів. Якщо існує потреба накопичити заощадження в американській валюті, українці здебільшого обирають номінал 100 доларів. Купюри 500, 1000, 5 000 і навіть 10 000 доларів існують, але їх не друкують.

Що стосується монет, то в обігу перебувають:

1 цент;

5 центів;

10 центів;

25 центів;

50 центів;

1 долар.

Ними також користуються за кордоном для оплати за товари/послуги, проте в менших масштабах, аніж паперовими грошима.

Старі та нові долари

Якщо з номіналами проблеми виникають нечасто, то рік емісії грає важливу роль. Так склалося в Україні, що долари давніх років випуску відмовляються приймати деякі обмінники. Громадяни неодноразово скаржилися на фінансові установи, які вимагали додаткову комісію чи затверджували подвійний курс.

Не рекомендується купувати банкноти серій 1928-1995 років і 1996-2006 років. Краще обирати готівку найновішого зразка, аби уникнути потенційних ризиків з обміном. Хоча НБУ заборонив учасникам ринку відрізняти валюту за дизайном або роком емісії.

Якщо хочете позбутися доларів старого зразка, зверніться у відділення державного банку. Там ретельно дотримуються вимог регулятора і не допускають свавілля у внутрішній політиці. Якщо в обміннику вам відмовили в обслуговуванні, варто поскаржитися в Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики чи Нацбанк.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі банкноти євро стають непотрібними в ЄС. Від номіналу 500 євро давно відмовилися, а чимало країн виводять з обігу дрібні центові монети. В Євросоюзі прагнуть полегшити готівкові розрахунку.

Також ми писали, що українцям варто зробити ставку на певні купюри євро. Найменші номінали вигідно використовувати під час оплати в магазинах, громадському транспорті, кав’ярнях тощо. А великі банкноти підходять для заощадження.