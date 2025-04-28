Фальшиві долари — як самостійно відрізнити справжні гроші від підробки

Перевірка доларів — як відрізнити справжні банкноти від підробки
У сучасному світі, де готівка залишається важливою частиною економіки, вміння визначити справжні гроші є важливою навичкою. Особливо уважними потрібно бути з доларами США — однією з найбільш підроблюваних валют у світі.
Про те, як розпізнати фальшиві долари та уникнути шахрайства з валютою, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Як відрізнити фальшиві долари від справжніх
Долар є однією з найпоширеніших іноземних валют в Україні. Він також має велику популярність з боку фальшивомонетників, які прагнуть заробити на продажу підроблених банкнот. Однак знаючи якою повинна бути справжня купюра, вірогідність бути ошуканим значно зменшується. Щоб розпізнати фальшивку, потрібно звернути увагу на:
- Серійний номер
Серійний номер на справжній купюрі чіткий, складається з букв та цифр і має правильне розташування без перекосів.
- Захисну стрічку
Автентичні долари мають вбудовану в папір захисну нитку, яку видно при світлі. На ній міститься мікротекст з номіналом, наприклад, "USA 100" на 100-доларовій купюрі.
- Водяний знак
На справжніх доларах є водяний знак, який видно при піднесенні банкноти до світла. Зазвичай він повторює портрет на купюрі. У фальшивок цей елемент або відсутній, або розмитий.
- Мікродрук
Оригінальні долари мають дуже дрібний текст, який важко підробити. Наприклад, на 100-доларовій купюрі біля плеча Бенджаміна Франкліна є напис "THE UNITED STATES OF AMERICA", який чітко видно навіть під лупою.
- Фарбу, що змінює колір
На справжніх доларах є елементи, які змінюють колір залежно від кута огляду. Наприклад, цифра "100" на 100-доларовій купюрі змінює колір з міді на зелений.
Як ще можна ідентифікувати фальшивку
Оригінальні долари мають специфічну текстуру завдяки використанню паперу з домішками бавовни та льону. Вони не повинні бути занадто гладкими або м’якими. Справжня доларова банкнота при згинанні видає характерний "хрусткий" звук завдяки особливостям паперу.
Ті, хто часто працюєте з готівкою, може використовувати портативний детектор для перевірки ультрафіолетових міток і магнітних властивостей купюр. Якщо ви сумніваєтесь, краще звернутися до банку або професіонала, який має спеціальне обладнання для точної перевірки автентичності грошей.
Українці, які перевозять готівкову валюту в доларах чи євро через державний кордон, можуть втрати свої кошти, якщо не дотримуватимуться вимог митного законодавства. За порушення передбачено накладення штрафів, а іноземну валюту можуть конфіскувати.
Також ми розповідали, що євро в обігу на території Європейського Союзу та за його межами представлене банкнотами семи номіналів. Крім того, громадяни активно використовують монети для зручності у готівкових розрахунках. Важливо зазначити, що один із паперових номіналів більше не випускається Європейським центральним банком (ЄЦБ).
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