Фальшивые доллары — как самостоятельно отличить настоящие деньги от подделки

Женщина держит 100-долларовые купюры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В современном мире, где наличные деньги остаются важной частью экономики, умение определить настоящие деньги является важным навыком. Особенно внимательными нужно быть с долларами США — одной из самых подделываемых валют в мире.

О том, как распознать фальшивые доллары и избежать мошенничества с валютой, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как отличить фальшивые доллары от настоящих

Доллар является одной из самых распространенных иностранных валют в Украине. Он также имеет большую популярность со стороны фальшивомонетчиков, которые стремятся заработать на продаже поддельных банкнот. Однако зная какой должна быть настоящая купюра, вероятность быть обманутым значительно уменьшается. Чтобы распознать фальшивку, нужно обратить внимание на:

Серийный номер

Серийный номер на настоящей купюре четкий, состоит из букв и цифр и имеет правильное расположение без перекосов.

Защитную ленту

Аутентичные доллары имеют встроенную в бумагу защитную нить, которая видна при свете. На ней содержится микротекст с номиналом, например, "USA 100" на 100-долларовой купюре.

Водяной знак

На настоящих долларах есть водяной знак, который виден при поднесении банкноты к свету. Обычно он повторяет портрет на купюре. У фальшивок этот элемент либо отсутствует, либо размыт.

Микропечать

Оригинальные доллары имеют очень мелкий текст, который трудно подделать. Например, на 100-долларовой купюре возле плеча Бенджамина Франклина есть надпись "THE UNITED STATES OF AMERICA", которая четко видна даже под лупой.

Краску, меняющую цвет

На настоящих долларах есть элементы, которые меняют цвет в зависимости от угла обзора. Например, цифра "100" на 100-долларовой купюре меняет цвет с меди на зеленый.

Как еще можно идентифицировать фальшивку

Оригинальные доллары имеют специфическую текстуру благодаря использованию бумаги с примесями хлопка и льна. Они не должны быть слишком гладкими или мягкими. Настоящая долларовая банкнота при сгибании издает характерный "хрустящий" звук благодаря особенностям бумаги.

Те, кто часто работаете с наличными, может использовать портативный детектор для проверки ультрафиолетовых меток и магнитных свойств купюр. Если вы сомневаетесь, лучше обратиться в банк или к профессионалу, который имеет специальное оборудование для точной проверки подлинности денег.

Украинцы, которые перевозят наличную валюту в долларах или евро через государственную границу, могут потерять свои средства, если не будут соблюдать требования таможенного законодательства. За нарушение предусмотрено наложение штрафов, а иностранную валюту могут конфисковать.

Также мы рассказывали, что евро в обращении на территории Европейского Союза и за его пределами представлено банкнотами семи номиналов. Кроме того, граждане активно используют монеты для удобства в наличных расчетах. Важно отметить, что один из бумажных номиналов больше не выпускается Европейским центральным банком (ЕЦБ).