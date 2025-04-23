Обіг валюти в ЄС — які купюри євро краще купувати і використовувати

Євро в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

На території Європейського Союзу та поза його межами перебувають в обігу купюри семи номіналів євро. Також громадяни користуються монетами, аби спростити здійснення готівкових розрахунків. Варто уточнити, що один паперовий номінал більше не випускається Європейським центральним банком (ЄЦБ).

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри дійсні в Європі.

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Який вигляд мають європейські банкноти

Перший готівковий тираж побачив світ у далекому 2002 році. Тоді в обіг випустили сім основних номіналів: 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 євро. Всі купюри, незалежно від серії та країни-емітента, мають характерну ознаку — колір, завдяки чому номінали легко відрізнити. Поділ за відтінками має такий вигляд:

5 євро — сірий;

10 євро — червоний;

20 євро — світло-блакитний;

50 євро — помаранчевий;

100 євро — зелений;

200 євро — жовтий;

500 євро — фіолетовий.

Номінали євро. Фото: скриншот/YouTube

Монети 1 та 2 євро мають однаковий реверс, але аверс відрізняється залежно від країни, яка випустила грошовий знак. Всі банкноти — і старого, і нового зразка — вважаються дійсними платіжними засобами, а їх використання в розрахунках за товари/послуги не обмежується.

Що сталося з 500 євро

Серед семи існуючих номіналів лише 500 євро має окрему історію. ЄЦБ повністю відмовився від випуску купюр, тож нині паперових зразків залишилося в обігу набагато менше. Причиною такого рішення Європейського центрального банку стало збільшення кількості випадків підроблення.

Купюра 500 євро. Фото: скриншот/YouTube

Як не дивно, шахраї найчастіше імітували справжність саме 500 євро. Аби захистити європейців від фальшивої готівки, регулятор ухвалив припинити друкування банкнот. Попри відмову від випуску, всі наявні в обігу гроші залишилися дійсними. Але українцям варто позбутися великого номіналу, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Як показує практика, найбільш доцільним є накопичення іноземної валюти в купюрах 50 і 100 євро. Ці грошові одиниці мають найбільший попит в Україні. Якщо потрібна готівка для подорожі в ЄС, то краще використовувати банкноти номіналом від 1 до 20 євро (для оплати громадського транспорту, харчування тощо).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, використання певних купюр доларів може призвести до серйозного покарання. Українців позбавлять волі на кілька років за експлуатацію фальшивої іноземної валюти. А недекларування доларів під час перетину кордону тягне за собою великий штраф.

Також ми писали, що українцям варто уникати деяких доларових банкнот. Йдеться про гроші давніх років випуску. В обмінниках можуть не прийняти стару готівку чи встановити за продаж додаткову комісію/подвійний курс.