Оборот валюты в ЕС — какие купюры евро лучше покупать и использовать

Евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

На территории Европейского Союза и за его пределами находятся в обращении купюры семи номиналов евро. Также граждане пользуются монетами, чтобы упростить осуществление наличных расчетов. Стоит уточнить, что один бумажный номинал больше не выпускается Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры действительны в Европе.

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Как выглядят европейские банкноты

Первый наличный тираж увидел свет в далеком 2002 году. Тогда в обращение выпустили семь основных номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Все купюры, независимо от серии и страны-эмитента, имеют характерный признак — цвет, благодаря чему номиналы легко отличить. Разделение по оттенкам выглядит так:

5 евро — серый;

10 евро — красный;

20 евро — светло-голубой;

50 евро — оранжевый;

100 евро — зеленый;

200 евро — желтый;

500 евро — фиолетовый.

Номиналы евро. Фото: скриншот/YouTube

Монеты 1 и 2 евро имеют одинаковый реверс, но аверс отличается в зависимости от страны, выпустившей денежный знак. Все банкноты — и старого, и нового образца — считаются действительными платежными средствами, а их использование в расчетах за товары/услуги не ограничивается.

Что произошло с 500 евро

Среди семи существующих номиналов только 500 евро имеет отдельную историю. ЕЦБ полностью отказался от выпуска купюр, поэтому сейчас бумажных образцов осталось в обращении гораздо меньше. Причиной такого решения Европейского центрального банка стало увеличение количества случаев подделки.

Купюра 500 евро. Фото: скриншот/YouTube

Как ни странно, мошенники чаще всего имитировали подлинность именно 500 евро. Чтобы защитить европейцев от фальшивой наличности, регулятор постановил прекратить печатание банкнот. Несмотря на отказ от выпуска, все имеющиеся в обращении деньги остались действительными. Но украинцам стоит избавиться от крупного номинала, дабы избежать проблем в будущем.

Как показывает практика, наиболее целесообразным является накопление иностранной валюты в купюрах 50 и 100 евро. Эти денежные единицы пользуются наибольшим спросом в Украине. Если нужны наличные для путешествия в ЕС, то лучше использовать банкноты номиналом от 1 до 20 евро (для оплаты общественного транспорта, питания и т.д.).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, использование определенных купюр долларов может привести к серьезному наказанию. Украинцев лишат свободы на несколько лет за эксплуатацию фальшивой иностранной валюты. А недекларирование долларов во время пересечения границы влечет за собой большой штраф.

Также мы писали, что украинцам стоит избегать некоторых долларовых банкнот. Речь идет о деньгах давних годов выпуска. В обменниках могут не принять старую наличность или установить за продажу дополнительную комиссию/двойной курс.