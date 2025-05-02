Все номиналы доллара — какие купюры следует покупать и использовать украинцам

Доллары в руках. Фото: Pexels

Храня сбережения в валюте, можно отдавать предпочтение конкретным номиналам. Какие-то купюры долларов более выгодно покупать, чем другие, хотя мало украинцев задумываются над этим вопросом. Плюс удастся уберечь себя от потенциальных проблем при продаже американской валюты в обменниках.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры долларов стоит покупать украинцам.

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Какие доллары выбирать украинцам

Вопрос выбора номиналов зависит от финансовых планов. Например, если вы готовитесь к путешествию за границу, лучше делать ставку на мелкие купюры — от 1 до 20 долларов. Во-первых, ими удобнее рассчитываться в магазинах, общественном транспорте, ресторанах/кофейнях, такси и так далее. Во-вторых, снизится вероятность получить фальшивую наличность, ведь малые номиналы редко подделывают.

Зато для оплаты крупных покупок понадобятся банкноты 50 и 100 долларов. Если существует потребность накопить сбережения в американской валюте, украинцы в основном выбирают номинал 100 долларов. Купюры 500, 1000, 5 000 и даже 10 000 долларов существуют, но их не печатают.

Что касается монет, то в обращении находятся:

1 цент;

5 центов;

10 центов;

25 центов;

50 центов;

1 доллар.

Ими также пользуются за рубежом для оплаты за товары/услуги, однако в меньших масштабах, чем бумажными деньгами.

Старые и новые доллары

Если с номиналами проблемы возникают нечасто, то год эмиссии играет важную роль. Так сложилось в Украине, что доллары давних годов выпуска отказываются принимать некоторые обменники. Граждане неоднократно жаловались на финансовые учреждения, которые требовали дополнительную комиссию или утверждали двойной курс.

Не рекомендуется покупать банкноты серий 1928-1995 годов и 1996-2006 годов. Лучше выбирать наличные новейшего образца, чтобы избежать потенциальных рисков с обменом. Хотя НБУ запретил участникам рынка отличать валюту по дизайну или году эмиссии.

Если хотите избавиться от долларов старого образца, обратитесь в отделение государственного банка. Там тщательно придерживаются требований регулятора и не допускают произвола во внутренней политике. Если в обменнике вам отказали в обслуживании, стоит пожаловаться в Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики или Нацбанк.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые банкноты евро становятся ненужными в ЕС. От номинала 500 евро давно отказались, а многие страны выводят из обращения мелкие центовые монеты. В Евросоюзе стремятся облегчить наличные расчеты.

Также мы писали, что украинцам стоит сделать ставку на определенные купюры евро. Наименьшие номиналы выгодно использовать при оплате в магазинах, общественном транспорте, кафе и тому подобное. А крупные банкноты подходят для сбережения.