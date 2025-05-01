В ЄС позбуваються готівки — які купюри євро виходять з обігу і чому

Купюри номіналом 50 євро. Фото: Pexels

Не всіма купюрами євро зручно користуватися в ЄС. Коли існує потреба розрахуватися в магазині за продукти чи оплатити проїзд у громадському транспорті, зручніше давати дрібні номінали, зокрема 5, 10 чи 20 євро. А для великих покупок або фінансових заощаджень використовують 100 і 200 євро. Натомість від деяких номіналів взагалі відмовились через непотрібність.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри євро втрачають свою цінність.

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Що не так із номіналом 500 євро

В далекому 2016 році Європейський центральний банк (ЄЦБ) припинив виробництво і випуск купюр 500 євро. Причиною відмови від номіналу стало збільшення кількості підробок на ринку. Шахраї часто використовували 500 євро в незаконних фінансових операціях, тож виникла необхідність захистити європейців від фальшивої готівки.

"З огляду на міжнародну роль євро та широку довіру до його банкнот, 500 євро залишатиметься законним платіжним засобом і тому може далі використовуватися у платежах. Банкнота завжди зберігатиме свою вартість, її можна обміняти в національних центральних банках", — йдеться в повідомленні ЄЦБ.

Купюри номіналом 500 євро. Фото: скриншот/YouTube

Номінал 500 євро вивели з обігу, а купюри стає дедалі важче використовувати чи вносити на банківський рахунок. Деякі магазини взагалі відмовляються їх приймати у клієнтів.

Що цікаво, у квітні 2025 року з’явилися чутки, нібито Центробанк Іспанії готується вилучити з обігу купюри номіналом 50 євро. Але інформацію спростували та назвали недійсною. В офіційному повідомленні банк заявив, що вся готівка "буде використовуватися у звичайному режимі та не втратить своєї вартості".

Купюра номіналом 50 євро. Фото: скриншот/YouTube

Монети під питанням

Деякі європейські країни відмовилися від карбування дрібних центових монет і навіть зобов’язали магазини округлювати рахунки для споживачів, які платять готівкою. Станом на травень 2025 року у список таких держав входить Бельгія, Нідерланди, Фінляндія, Ірландія, Словаччина, Італія, Естонія та Литва.

Можливість наслідування прикладу обговорюють в Іспанії, Франції, Німеччині, Португалії та Австрії. Звісно, монети номіналом 1 та 2 центи залишилися законним платіжним засобом, але їх вилучили з обігу, аби спростити розрахунки готівкою, а також зменшити кількість монет, які губляться.

Нагадаємо, українцям не варто використовувати всі номінали євро, адже це не має сенсу. Під час поїздки в ЄС знадобляться 5, 10 і 20 євро, а для відкриття валютного депозиту чи здійснення великої покупки слід тримати 100 та 200 євро.

Також ми писали, яким чином відрізнити фальшиві доларові купюри від справжніх. Необхідно звернути увагу на елементи дизайну, зокрема водяні знаки, захисну стрічку, серійний номер, мікродрук і фарбу. Навіть щільність паперу допоможе знайти підробку.