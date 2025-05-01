В ЕС избавляются от наличных — какие купюры евро выходят из обращения и почему

Купюры номиналом 50 евро. Фото: Pexels

Не всеми купюрами евро удобно пользоваться в ЕС. Когда существует потребность рассчитаться в магазине за продукты или оплатить проезд в общественном транспорте, удобнее давать мелкие номиналы, в частности 5, 10 или 20 евро. А для крупных покупок или финансовых сбережений используют 100 и 200 евро. Зато от некоторых номиналов вообще отказались за ненадобностью.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры евро теряют свою ценность.

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Что не так с номиналом 500 евро

В далеком 2016 году Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил производство и выпуск купюр 500 евро. Причиной отказа от номинала стало увеличение количества подделок на рынке. Мошенники часто использовали 500 евро в незаконных финансовых операциях, поэтому возникла необходимость защитить европейцев от фальшивой наличности.

"Учитывая международную роль евро и широкое доверие к его банкнотам, 500 евро будет оставаться законным платежным средством и поэтому может дальше использоваться в платежах. Банкнота всегда будет сохранять свою стоимость, ее можно обменять в национальных центральных банках", — говорится в сообщении ЕЦБ.

Купюры номиналом 500 евро. Фото: скриншот/YouTube

Номинал 500 евро вывели из обращения, а купюры становится все труднее использовать или вносить на банковский счет. Некоторые магазины вообще отказываются их принимать у клиентов.

Что интересно, в апреле 2025 года появились слухи, якобы Центробанк Испании готовится изъять из обращения купюры номиналом 50 евро. Но информацию опровергли и назвали недействительной. В официальном сообщении банк заявил, что вся наличность "будет использоваться в обычном режиме и не потеряет своей стоимости".

Купюра номиналом 50 евро. Фото: скриншот/YouTube

Монеты под вопросом

Некоторые европейские страны отказались от чеканки мелких центовых монет и даже обязали магазины округлять счета для потребителей, которые платят наличными. По состоянию на май 2025 года в список таких государств входит Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Ирландия, Словакия, Италия, Эстония и Литва.

Возможность следования примеру обсуждают в Испании, Франции, Германии, Португалии и Австрии. Конечно, монеты номиналом 1 и 2 цента остались законным платежным средством, но их изъяли из обращения, чтобы упростить расчеты наличными, а также уменьшить количество монет, которые теряются.

Напомним, украинцам не стоит использовать все номиналы евро, ведь это не имеет смысла. Во время поездки в ЕС понадобятся 5, 10 и 20 евро, а для открытия валютного депозита или осуществления крупной покупки следует держать 100 и 200 евро.

Также мы писали, каким образом отличить фальшивые долларовые купюры от настоящих. Необходимо обратить внимание на элементы дизайна, в частности водяные знаки, защитную ленту, серийный номер, микропечать и краску. Даже плотность бумаги поможет найти подделку.