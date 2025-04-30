Всі номінали євро — які купюри краще використовувати українцям і чому

Купюра 100 євро в руках. Фото: НБУ/Flickr

Тримаючи заощадження у валюті, зокрема євро, українцям важливо врахувати, які номінали принесуть більше користі. Це залежить від індивідуальних обставин і намірів, наприклад, чи планує людина використання іноземних купюр за кордоном.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які номінали євро краще купувати українцям.

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Які купюри євро краще використовувати

Це залежить від конкретної ситуації. Водночас існує номінал, якого варто позбутися якомога швидше — 500 євро. Від нього давно відмовилися в ЄС, вилучивши з обігу. І хоча банкнотами досі можна розраховуватися без обмежень, слід добре подумати, перш ніж залишати номінал у гаманці.

Купюри 5, 10 та 20 євро

Ці номінали вигідніше брати в поїздку за кордон. Ними простіше розраховуватися за дрібні покупки в магазинах, проїзд у громадському транспорті чи таксі, розваги тощо. Радимо надавати пріоритет банкнотам нового зразка (після 2013 року), оскільки деякі українські обмінники можуть встановлювати подвійний курс чи додаткову комісію.

Номінал 10 євро. Фото: скриншот/YouTube

Купюри 50 і 100 євро

Середні номінали підходять майже для всього: їх зручніше брати в далеку подорож, а також застосовувати на території України. 100 євро — найпопулярніші банкноти для зберігання валютних заощаджень, а фінансові установи обмінюють їх без проблем за актуальним курсом. Проте зважайте, що зворотною стороною поширеності є більша ймовірність отримати підробку.

Номінал 50 євро. Фото: скриншот/YouTube

Купюри 200 та 500 євро

Українцям слід тримати великі номінали європейської валюти, якщо існує потреба здійснити велику покупку (авто чи житло), відкласти гроші на відпустку чи відкрити депозитний рахунок. Брати пачку з банкнотами 200 чи 500 євро в ЄС не рекомендується, бо дуже скоро їх доведеться поміняти на дрібніші номінали.

Номінал 200 євро. Фото: скриншот/YouTube

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть самостійно відрізнити справжню валюту від фальшивої. Потрібно звернути увагу на серійний номер, захисну стрічку, водяні знаки, мікродрук, фарбу. Плюс ідентифікувати підробку допоможе папір, який не матиме специфічної текстури.

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