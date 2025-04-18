Покупка євро в Україні — чи чекати зниження курсу найближчим часом

Пункт обміну валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рішення президента США Дональда Трампа щодо введення митних тарифів на імпорт призвело до дестабілізації валютних ринків. Офіційний курс євро в Україні різко злетів, побивши рекорд. Експерти прогнозують подальше здешевлення гривні, хоча існують лазівки для зворотної тенденції.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Чи знизиться курс євро найближчим часом

Згідно з даними Національного банку, 15 квітня офіційний курс гривні до євро досягнув піку — 47,02 грн. Ніхто не очікував настільки динамічних коливань показників, але в ситуацію на валютному ринку втрутилася політика Дональда Трампа. Долар по відношенню до євро ослаб, що стало причиною різкого стрибка.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Можливість протилежної тенденції дуже важко спрогнозувати, особливо в короткостроковій перспективі. Але українці можуть бути певні, що євро зростатиме в ціні повільно. Безпрецедентної динаміки в гривневому діапазоні не станеться.

"Чи загальмується курс, чи будуть зворотні тенденції — це залежить від політики Сполучених Штатів. Якщо вони пом’якшать тарифи, відтермінують їх або домовляться з Євросоюзом про взаємну відсутність ставок, тоді можна говорити про потенційну стабілізацію", — зауважив Олексій Плотніков.

Проте існує багато речей під знаком питання, на які важко відповісти. Якщо президент США не перегляне власні рішення щодо митних тарифів для ЄС, то українці спостерігатимуть в обмінниках і банках показники вище 47 грн/євро.

Станом на 16 квітня офіційний курс трохи опустився — до позначки 46,61 грн/євро. Але наразі рано прогнозувати початок низхідного тренду, оскільки співвідношення європейської валюти до американської досі становить 1,1366.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 14 квітня офіційний курс євро різко зріс і перевищив позначку 47 грн у банках/обмінниках. Долар, навпаки, трохи подешевшав, майже досягнувши рівня 41 грн. Такі коливання зумовлені реакцією ринку на нові імпортні тарифи Дональда Трампа.

Також ми писали, яку валюту в українців можуть конфіскувати. Йдеться про незадекларовані долари чи євро, які громадяни намагаються перевести через державний кордон. А за використання фальшивих банкнот загрожує реальна кримінальна відповідальність.