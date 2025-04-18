Покупка евро в Украине — ждать ли снижения курса в ближайшее время

Пункт обмена валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Решение президента США Дональда Трампа о введении таможенных тарифов на импорт привело к дестабилизации валютных рынков. Официальный курс евро в Украине резко взлетел, побив рекорд. Эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление гривны, хотя существуют лазейки для обратной тенденции.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Снизится ли курс евро в ближайшее время

Согласно данным Национального банка, 15 апреля официальный курс гривны к евро достиг пика — 47,02 грн. Никто не ожидал столь динамичных колебаний показателей, но в ситуацию на валютном рынке вмешалась политика Дональда Трампа. Доллар по отношению к евро ослаб, что стало причиной резкого скачка.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Возможность противоположной тенденции очень трудно спрогнозировать, особенно в краткосрочной перспективе. Но украинцы могут быть уверены, что евро будет расти в цене медленно. Беспрецедентной динамики в гривневом диапазоне не произойдет.

"Затормозится ли курс, будут ли обратные тенденции — это зависит от политики Соединенных Штатов. Если они смягчат тарифы, отсрочат их или договорятся с Евросоюзом о взаимном отсутствии ставок, тогда можно говорить о потенциальной стабилизации", — отметил Алексей Плотников.

Однако существует много вещей под знаком вопроса, на которые трудно ответить. Если президент США не пересмотрит собственные решения по таможенным тарифам для ЕС, то украинцы будут наблюдать в обменниках и банках показатели выше 47 грн/евро.

По состоянию на 16 апреля официальный курс немного опустился — до отметки 46,61 грн/евро. Но пока рано прогнозировать начало нисходящего тренда, поскольку соотношение европейской валюты к американской до сих пор составляет 1,1366.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 14 апреля официальный курс евро резко вырос и превысил отметку 47 грн в банках/обменниках. Доллар, наоборот, немного подешевел, почти достигнув уровня 41 грн. Такие колебания обусловлены реакцией рынка на новые импортные тарифы Дональда Трампа.

Также мы писали, какую валюту в украинцев могут конфисковать. Речь идет о незадекларированных долларах или евро, которые граждане пытаются перевести через государственную границу. А за использование фальшивых банкнот грозит реальная уголовная ответственность.