Все номиналы евро — какие купюры лучше использовать украинцам и почему

Купюра 100 евро в руках. Фото: НБУ/Flickr

Держа сбережения в валюте, в частности евро, украинцам важно учесть, какие номиналы принесут больше пользы. Это зависит от индивидуальных обстоятельств и намерений, например, планирует ли человек использовать иностранные купюры за рубежом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие номиналы евро лучше покупать украинцам.

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Какие купюры евро лучше использовать

Это зависит от конкретной ситуации. Однако существует номинал, от которого стоит избавиться как можно скорее — 500 евро. От него давно отказались в ЕС, изъяв из обращения. И хотя банкнотами до сих пор можно рассчитываться без ограничений, следует хорошо подумать, прежде чем оставлять номинал в кошельке.

Купюры 5, 10 и 20 евро

Эти номиналы выгоднее брать в поездку за границу. Ими проще рассчитываться за мелкие покупки в магазинах, проезд в общественном транспорте или такси, развлечения и тому подобное. Советуем отдавать приоритет банкнотам нового образца (после 2013 года), поскольку некоторые украинские обменники могут устанавливать двойной курс или дополнительную комиссию.

Номинал 10 евро. Фото: скриншот/YouTube

Купюры 50 и 100 евро

Средние номиналы подходят почти для всего: их удобнее брать в дальнее путешествие, а также применять на территории Украины. 100 евро — самые популярные банкноты для хранения валютных сбережений, а финансовые учреждения обменивают их без проблем по актуальному курсу. Однако учитывайте, что обратной стороной распространенности является большая вероятность получить подделку.

Номинал 50 евро. Фото: скриншот/YouTube

Купюры 200 и 500 евро

Украинцам следует держать крупные номиналы европейской валюты, если есть потребность осуществить крупную покупку (авто или жилье), отложить деньги на отпуск или открыть депозитный счет. Брать пачку с банкнотами 200 или 500 евро в ЕС не рекомендуется, ведь очень скоро их придется поменять на более мелкие номиналы.

Номинал 200 евро. Фото: скриншот/YouTube

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут самостоятельно отличить настоящую валюту от фальшивой. Нужно обратить внимание на серийный номер, защитную ленту, водяные знаки, микропечать, краску. Плюс идентифицировать подделку поможет бумага, которая не будет иметь специфической текстуры.

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