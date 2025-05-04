Подарок на день рождения в 2025 — какую сумму уже не кладут в конверт

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году многие украинцы, выбирая денежный подарок на день рождения, сталкиваются с непростым вопросом — сколько положить в конверт. И хотя деньги остаются универсальным подарком, существует грань, которую лучше не переходить — в частности, когда речь идет о "неудобной" сумме.

О том, какая сумма подарка на день рождения может показаться неуместной в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Иногда определиться с подарком на день рождения может быть очень трудно. Для таких людей идеальным вариантом может стать конверт с деньгами. Однако подарив мало — это может выглядеть как проявление неуважения, а много — попыткой подчеркнуть свое материальное положение.

Поэтому определяясь с суммой, стоит ориентироваться на свои финансовые возможности и реальную стоимость товаров, которые именинник мог бы приобрести в магазине. Ведь, в определенном смысле, деньги — это эквивалент обычного подарка (игрушки, гаджета, одежды и т.д.).

Сколько дарить, чтобы не ошибиться

В 2025 году средний диапазон уместных сумм такой:

коллеги и знакомые — 200-700 грн;

совместные подарки от нескольких человек — 500-1500 грн;

близкие родственники и друзья — от 1 000 до 2 000 грн.

Также стоит учитывать личный бюджет, место празднования, возраст именинника и регион проживания. Даже если вы дарите скромную сумму, важно позаботиться об оформлении. Стильный конверт, искренние пожелания и приятная подача способны сделать простой подарок особенным. Ведь настоящую ценность имеет не сумма в гривнах, а забота и эмоции, которые вы вкладываете.

Ранее мы писали, что в одном из городов Украины начали новую традицию — чествовать старейших жителей общины не только словами благодарности, но и материальной поддержкой. Пожилым людям теперь ко дню рождения выплачивают единовременную денежную помощь.

Также мы рассказывали, что подбирая свадебный подарок молодоженам, украинцы часто выбирают конверт с деньгами. Это удобный и беспроигрышный вариант, который позволяет избежать риска с неудачным презентом.