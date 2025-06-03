Декретные выплаты в 2025 — как рассчитываются и от чего зависит конечная сумма

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Декрет — это не просто перерыв в работе, а важный период, когда женщина готовится стать мамой. Кроме заботы о здоровье и ожидания ребенка, за этим периодом стоит много юридических и финансовых нюансов, которые так или иначе придется пройти.

О том, как происходит начисление декретных выплат в Украине и от чего зависит конечная сумма, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как долго длится декретный отпуск и от чего зависит размер выплаты

Декретный отпуск в нашей стране имеет два этапа. Первый — это отпуск в связи с беременностью и родами. Его оформляют на основе больничного листа, который выдает гинеколог. Продолжительность такого отпуска — 126 дней: 70 до родов и 56 после. Если были осложнения или родились двое и больше детей, срок увеличивается до 140 дней.

Второй этап — это отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Его оформляют после рождения малыша. В первом случае женщина имеет право на финансовую помощь, которую выплачивает Пенсионный фонд Украины. Сумма выплаты зависит от ее средней зарплаты и страхового стажа. Для расчета декретных есть четкий алгоритм:

Расчетный период: это 12 месяцев до месяца начала декрета. Если женщина работает меньше года, берутся только фактически отработанные месяцы. Подсчет дохода: учитываются все официальные выплаты (оклад, премии, надбавки), кроме больничных и других, с которых не уплачивается ЕСВ. Количество дней: берут календарные дни года, исключая дни больничных и отпусков без зарплаты. Средняя дневная зарплата: это общая сумма дохода поделенная на количество дней. Сумма пособия: это средняя дневная зарплата умноженная на количество дней декретного отпуска.

Нагляднее будет показать все на конкретном примере. Расчет будет проводиться исходя из таких значений:

Дата начала отпуска: 1 января 2025 года. Период для расчета: 1 января — 31 декабря 2024 года. Сумма дохода: 240 000 грн. Дней в периоде: 365. Продолжительность отпуска: 126 дней.

Пример:

240 000 грн / 365 дней = 657,53 грн (среднедневная зарплата);

657,53 × 126 = 82 852,78 грн - сумма выплаты.

Что еще стоит учитывать будущим мамам

Для украинок, которые имеют менее 6 месяцев страхового стажа — размер пособия ограничивается минимальной зарплатой на момент отпуска. Если она работает меньше года — учитывается только фактически отработанный период. Декретные выплачиваются одной суммой за весь период и не облагаются налогом на доходы и военным сбором.

Ранее мы писали, что многих родителей интересует, стоит ли давать ребенку карманные деньги, а если да — то какую сумму выделить подростку на личные расходы, не учитывая школу и транспорт.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13062, который меняет правила начисления и проверки больничных. Инициативу поддержали 247 депутатов, документ предусматривает нововведения для тех, кто получает выплаты во время болезни.