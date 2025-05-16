В Україні знову можуть запровадити паперові листи непрацездатності — що відомо

Медичний працівник в лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №13062, який має змінити правила видачі та перевірки лікарняних. За проголосували 247 народних депутатів. Документ містить низку важливих змін для українців, які претендують на виплати в період хвороби.

Про те, що в Україні хочуть повернути паперові листи непрацездатності, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Які зміни готують українцям

Ініціаторами законопроєкту стали Давид Арахамія, Галина Третьякова та інші парламентарі. Його основна мета — зробити процедуру оформлення лікарняних більш прозорою та зручною як для пацієнтів, так і для органів контролю. Зокрема, в документі пропонується:

Запровадити чіткий механізм перевірки лікарняних і підтверджувальних документів. Уточнити порядок повернення коштів, якщо буде доведено, що лікарняний видали без достатніх підстав. Дозволити використовувати паперові лікарняні під час воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Надати лікарям право видавати паперові лікарняні, якщо тимчасово немає доступу до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Також зазначається, що перевіряти медичні висновки зможуть лише фахівці, які мають відповідну освіту та досвід. Автори законопроєкту наголошують, що ці зміни допоможуть краще захистити права застрахованих українців і уникнути зловживань у сфері соціального страхування.

Раніше ми писали, що щоб отримати лікарняні за сумісництвом, працівник має подати ключовий документ — без нього роботодавець не зможе визначити загальний дохід за розрахунковий період. Через помилку чи відсутність паперів виплата може бути втрачена.

Також ми розповідали, що безробітні українці можуть звернутись за державною допомогою — у центрі зайнятості або онлайн. Виплати (разові чи щомісячні) надають як застрахованим, так і незастрахованим особам, якщо їх офіційно визнано безробітними.