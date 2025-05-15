Допомога безробітним українцям — як довго виплачується та які суми у 2025

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Громадяни України, які втратили роботу, можуть претендувати на грошову допомогу від держави. Подати заяву на отримання виплат можливо як у відділенні центру зайнятості, так і через інтернет.

Про те, які виплати отримують українці, які втратили роботу у 2025 році, зазначається на порталі "Дія".

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Хто може отримати статус безробітного

Одноразову або щомісячну допомогу по безробіттю можуть оформити як застраховані, так і незастраховані особи, за умови їх офіційного визнання безробітними. До цієї категорії належать особи віком від 15 до 70 років, які не мають роботи та джерел доходу, але готові працювати та здатні братися до виконання трудових обов’язків. Статус безробітного може бути надано:

працездатним особам до моменту виходу на пенсію, у тому числі за вислугою років або на пільгових умовах;

особам з інвалідністю, які ще не досягли пенсійного віку та отримують соціальну допомогу або пенсію по інвалідності;

неповнолітнім (до 16 років), які працювали, але втратили роботу через реорганізацію, скорочення чи припинення діяльності підприємства.

Розміри виплат для безробітних громадян у 2025 році

З 1 січня 2025 року мінімальний розмір допомоги становить 1 500 грн для людей без стажу або 3 600 гривень — для застрахованих осіб. Такий рівень підтримки призначається:

звільненим через дисциплінарні чи кримінальні порушення;

особам, які мали менше ніж 7 місяців страхового стажу упродовж року до реєстрації;

випускникам навчальних закладів, молодим людям після строкової чи альтернативної служби, які шукають перше місце роботи.

У решті випадків сума допомоги розраховується на основі відсотка від середнього доходу, залежно від тривалості страхового стажу:

до 2 років — 50%;

2–6 років — 55%;

6–10 років — 60%;

понад 10 років — 70%.

Максимальний розмір виплати становить 8 000 грн. Рівень верхньої межі пов’язаний з розміром мінімальної зарплати. Вона до речі залишилась на рівні 2024 року — 8 тис. гривень.

Для осіб зі страховим стажем тривалість отримання виплат не повинна перевищувати 360 днів протягом дворічного періоду з моменту призначення. Люди передпенсійного віку можуть отримувати допомогу довше — до 720 днів.

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