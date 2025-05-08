Грошова допомога у разі смерті військового — які виплати отримують родичі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У разі загибелі військовослужбовця його близькі родичі мають право отримати декілька видів виплат. Розмір грошової допомоги насамперед залежить від обставин смерті.

Про види виплат у разі смерті військового та умови їх отримання розповів військовий адвокат Роман Лихачов.

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Виплати у разі смерті захисника умовно поділяють на дві групи — ті, які належали самому військовому, але не були отримані за життя, а також одноразова грошова допомога рідним.

До першої категорії належать:

заробітна плата, яку не виплатили військовослужбовцю на момент смерті;

одноразові додаткові виплати, наприклад, премії, надбавки чи компенсації;

компенсація за невикористані дні відпусток.

Рішення про їх виплату ухвалює військова частина, де служив загиблий військовослужбовець. Якщо ж гроші вже зарахували на карту захисника, вони підлягають спадкуванню згідно з законодавством України.

Одноразова грошова допомога

ОГД у разі загибелі військовослужбовця розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів, які зазначені в статті 16 Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей".

Крім того, захисник має право скласти особисте розпорядження (в письмовій формі) на випадок своєї загибелі про виплату одноразової грошової допомоги певним людям, самостійно визначивши розмір їхньої частки у відсотках.

Одноразова грошова допомога виплачується у трьох варіантах залежно від обставин смерті військового.

Виплата у розмірі 500 прожиткових мінімумів здійснюється у таких випадках:

смерть настала під час проходження військової служби, але не пов’язана з бойовими діями;

смерть спричинена захворюванням, яке виникло через проходження служби (причинний зв’язок має бути підтверджений ВЛК);

смерть настала протягом року після звільнення, але її причиною є травма чи захворювання, пов’язані зі службою.

ОГД у розмірі 750 прожиткових мінімумів призначається, якщо:

смерть настала при виконанні обов’язків військової служби;

смерть спричинена захворюванням, пов’язаним з виконанням обов’язків;

смерть сталася протягом року після звільнення, але причиною була службова травма або захворювання.

Адвокат зауважив, що під виконанням обов’язків військової служби розуміють як перебування у військовій частині в робочий час, так і пересування до місця служби, виконання завдань під час службових відряджень тощо.

Виплата у фіксованому розмірі — 15 мільйонів гривень здійснюється у разі:

загибелі під час захисту Батьківщини;

смерті внаслідок поранення або захворювання, отриманих у бойових діях, що підтверджено довідкою форми №5;

смерті від хвороби, пов’язаної з захистом Батьківщини;

смерті протягом року після звільнення, якщо її причина — бойове поранення, травма або захворювання.

Одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн гривень не може бути зменшена — це гарантований мінімум при загибелі військовослужбовця, закріплений на рівні Закону України №2011-XII.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський підписав закон, яким прирівнюються виплати родинам полеглих добровольців до виплат сім'ям загиблих військовослужбовців.

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