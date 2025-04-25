Виплати в ЗСУ — 7 випадків, коли військовим не нараховують грошове забезпечення

Виплати в ЗСУ — коли можуть не нарахувати грошове забезпечення
Українці, які приєдналися до лав Збройних сил України та інших формувань, щомісяця отримують грошове забезпечення у розмірі, встановленому на законодавчому рівні відповідно до умов несення служби. Однак у деяких випадках кошти захисникам не виплачують.
У Національній асоціації адвокатів України пояснили, за яких умов грошове забезпечення захисникам не нараховується.
Це питання регулюється п. 15 розділу І Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260.
Так, грошове забезпечення не виплачується у таких випадках:
- Військовослужбовець перебуває у відпустці, за якої, відповідно до чинного законодавства України, не передбачено збереження заробітної плати. Це, наприклад, відпустка за сімейними обставинами у випадках укладання ним шлюбу, тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу, пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця, в інших виняткових випадках за рішенням командира.
- Захисник відсутній на службі без поважних причин одну добу і більше. Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення.
- Якщо виплачується академічна стипендія. Стосується курсантів, слухачів і ад’юнктів у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.
- Якщо військовий перебуває на лікуванні в лікарняному закладі понад встановлені чинним законодавством строки — саме за цей період (понад строки) грошове забезпечення не виплачується. Відповідно до ст. 10-1 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військовослужбовцю на підставі висновку ВЛК надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення зі збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання чи поранення. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування зі збереженням грошового та матеріального забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль.
- Військовослужбовець тимчасово виконує обов'язки за новою посадою — за час тимчасового виконання обов’язків понад два місяці за новими посадами у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат.
- Захисник перебуває під арештом — за час тримання військовослужбовця під вартою чи перебування під цілодобовим домашнім арештом.
- За час відбування покарання на гауптвахті військовослужбовцем строкової військової служби.
Рішення про призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення приймає командир військової частини, що оголошується відповідним наказом.
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