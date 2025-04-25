Виплати в ЗСУ — 7 випадків, коли військовим не нараховують грошове забезпечення

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які приєдналися до лав Збройних сил України та інших формувань, щомісяця отримують грошове забезпечення у розмірі, встановленому на законодавчому рівні відповідно до умов несення служби. Однак у деяких випадках кошти захисникам не виплачують.

У Національній асоціації адвокатів України пояснили, за яких умов грошове забезпечення захисникам не нараховується.

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Це питання регулюється п. 15 розділу І Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260.

Так, грошове забезпечення не виплачується у таких випадках:

Військовослужбовець перебуває у відпустці, за якої, відповідно до чинного законодавства України, не передбачено збереження заробітної плати. Це, наприклад, відпустка за сімейними обставинами у випадках укладання ним шлюбу, тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу, пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця, в інших виняткових випадках за рішенням командира. Захисник відсутній на службі без поважних причин одну добу і більше. Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення. Якщо виплачується академічна стипендія. Стосується курсантів, слухачів і ад’юнктів у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Якщо військовий перебуває на лікуванні в лікарняному закладі понад встановлені чинним законодавством строки — саме за цей період (понад строки) грошове забезпечення не виплачується. Відповідно до ст. 10-1 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військовослужбовцю на підставі висновку ВЛК надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення зі збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання чи поранення. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування зі збереженням грошового та матеріального забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль. Військовослужбовець тимчасово виконує обов'язки за новою посадою — за час тимчасового виконання обов’язків понад два місяці за новими посадами у зв’язку з переведенням військової частини на інший штат. Захисник перебуває під арештом — за час тримання військовослужбовця під вартою чи перебування під цілодобовим домашнім арештом. За час відбування покарання на гауптвахті військовослужбовцем строкової військової служби.

Рішення про призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення приймає командир військової частини, що оголошується відповідним наказом.

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