Виплати військовим – кому заплатили набагато менше належного та як отримати компенсацію

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Протягом певного періоду військові частини брали за базу для нарахування виплат військовослужбовцям суму меншу за передбачену законом. Через це захисники недоотримували грошове забезпечення, тож можуть вимагати компенсацію.

Юристка Лілія Калашникова у коментарі для Новини.LIVE розповіла, кому з військовослужбовців неправильно нараховували виплати та як їх отримати.

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Чому військовослужбовцям недоплачували гроші

У період січня 2020-травня 2023 років був застосований неправильний підхід до розрахунку грошового забезпечення військовослужбовцям. Пов'язано це з тим, що до профільної постанови Кабміну №704 були внесені зміни, й спочатку місячне грошове забезпечення нараховували шляхом множення прожиткового мінімуму за 2018 рік на тарифний коефіцієнт.

Наприклад, при нарахуванні грошового забезпечення у 2020 році військові частини застосовували прожитковий мінімум на одну працездатну особу, встановлений на 1 січня 2018 року, який складав 1 762 гривні, та множили його на відповідний тарифний коефіцієнт, натомість правомірним мало б бути застосування прожиткового мінімуму, встановленого Законом на 01 січня 2020 року, а саме 2 102 гривні. Такі самих помилок військові частини припускалися також протягом наступних років впродовж до 20 травня 2023 року.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 січня 2020 року пункт шостий вищезгаданої постанови Кабміну №704 було скасовано та визнано протиправним.

Проте у військових частинах нарахування і надалі здійснювались із застосуванням прожиткового мінімуму за 2018 рік. Відповідно, військовослужбовці, які проходили службу протягом 2020-2023 років, отримували грошове забезпечення у розмірі значно менше належного.

Лише після 19 травня 2023 року змінився підхід щодо нарахування грошового забезпечення.

Хто має право на перерахунок грошового забезпечення

Претендувати на перерахунок грошового забезпечення можуть абсолютно усі військовослужбовці, крім строковиків — і ті, що вже звільнилися зі служби, і ті, які продовжують служити. Йдеться про захисників, призваних за мобілізацію, та контрактників.

Як військовослужбовцю отримати невиплачені кошти

Алгоритм дій наступний:

Військовослужбовець повинен подати до військової частини рапорт з проханням здійснити перерахунок грошового забезпечення за певний період служби — у кожного захисника він буде свій. Військова частина надає відмову через те, що вони наразі не в змозі здійснити перерахунок. Військовослужбовець звертається до Окружного адміністративного суду з позовною заявою для здійснення такого перерахунку.

Юристка звернула увагу на важливий момент: в адміністративному судочинстві існують процесуальні строки, протягом яких особа може звернутися до суду. Якщо, наприклад, військовослужбовець звільнився зі служби, то оптимальний варіант — звернутися до суду протягом місяця після отримання відмови у перерахунку грошового забезпечення від військової частини.

У цьому випадку також можливо застосовувати норму статті 233 Кодексу законів про працю, де зазначено, що працівник після звільнення має звернутися до роботодавця (в цьому випадку — до військової частини) протягом трьох місяців після звільнення для перерахунку в тому числі грошового забезпечення. Але краще, говорить Лілія Калашникова, все ж застосовувати мінімальний період статті 122 Кодексу про адміністративне судочинство.

Юристка зауважила, що строки мають вирішальне значення, особливо якщо військовослужбовець вже звільнився. Однак, якщо він пропустив цей строк, то його можливо поновити шляхом подачі клопотання до позовної заяви з проханням поновити строк для звернення до суду.

"Це важливий момент, який дуже часто ігнорують військовослужбовці. Аргументуючи зволікання тим, що "не зараз, не на часі". Але потім можна отримати відмову у відкритті провадження в суді. Тому строки тут відіграють вирішальну роль. Максимум — три місяці, мінімум — місяць. І краще все ж дотримуватися саме місячного терміну, бо деякі судді саме так вважають", — наголошує юристка.

Які документи потрібно надати суду

Звертаючись до суду щодо перерахування грошового забезпечення та виплати компенсації, військовослужбовцю необхідно надати такі документи:

Відмову з військової частини.

Грошовий атестат.

Витяги з наказів про призначення на посаду/переміщення/звільнення.

Довідку про виплати грошового забезпечення, матеріальної допомоги на оздоровлення, на розв'язання соціальних питань тощо і т.ін. (усі ці виплати прив'язані до грошового забезпечення, тож в позові до суду можна просити перерахування також і їх).

Довідку про розмір тарифної сітки посадового окладу.

Довідку про розмір тарифної сітки окладу за військовим званням.

Довідку про розмір грошового забезпечення.

Усі ці довідки військовослужбовцю має видати фінансова служба військової частини.

Яку суму можуть виплатити

Середня сума недоплати варіюється для усіх військовослужбовців по-різному і залежить від:

посади;

звання;

тарифного коефіцієнта.

Наприклад, якщо це звичайний солдат, який обіймав рядову посаду, то в нього може бути тарифний коефіцієнт 2 або 3, то недоплата в цьому випадку може становити 30 000-40 000 гривень на рік. Це не враховуючи недоплати по оздоровчих, матеріальних допомогах та інших виплатах, які захисник отримував в цей період, пояснила юристка.

Чи є вже випадки виплати компенсації військовослужбовцям

Процедура повернення таких коштів вже відпрацьована на рівні Верховного Суду України, говорить Лілія Калашникова. Відповідно, шанси на позитивний результат досить високі. Однак важливо розуміти, що домогтися повернення коштів можна лише в судовому порядку.

"У моїй практиці вже є відповідні рішення суду і за цей рік, і за 2024-й. Коли є рішення суду й воно набирає законної сили, ми звертаємося до Державної виконавчої служби, виконавець відкриває виконавчу справу й стягує з держави через військову частину цю компенсацію на користь військовослужбовця", — пояснила вона.

Юристка додала: якщо у військової частини немає коштів, то виплату можуть перенести на певний період.

Раніше ми писали, що військовослужбовці, які зазнали поранення під час виконання бойових завдань, мають право на грошову допомогу. Однак оформити виплати до сьогодні було досить складно, й захисникам нерідко доводилося навіть судитися, щоб отримати кошти. Зараз цю процедуру максимально спростили.

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