Выплаты военным — кому заплатили гораздо меньше положенного и как получить компенсацию

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В течение определенного периода воинские части брали за базу для начисления выплат военнослужащим сумму меньше предусмотренной законом. Из-за этого защитники недополучали денежное обеспечение, поэтому могут требовать компенсацию.

Юрист Лилия Калашникова в комментарии для Новини.LIVE рассказала, кому из военнослужащих неправильно начисляли выплаты и как их получить.

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Почему военнослужащим недоплачивали деньги

В период января 2020-мая 2023 годов был применен неправильный подход к расчету денежного обеспечения военнослужащим. Связано это с тем, что в профильное постановление Кабмина №704 были внесены изменения, и изначально месячное денежное обеспечение начисляли путем умножения прожиточного минимума за 2018 год на тарифный коэффициент.

Например, при начислении денежного обеспечения в 2020 году воинские части применяли прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо, установленный на 1 января 2018 года, который составлял 1 762 гривни и умножали его на соответствующий тарифный коэффициент, зато правомерным должно было бы быть применение прожиточного минимума, установленного Законом на 01 января 2020 года, а именно 2 102 гривни. Такие же ошибки воинские части допускали также в течение следующих лет в течение до 20 мая 2023 года.

Постановлением Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2020 года пункт шестой вышеупомянутого постановления Кабмина №704 был отменен и признан противоправным.

Однако в воинских частях начисления и в дальнейшем осуществлялись с применением прожиточного минимума за 2018 год. Соответственно, военнослужащие, проходившие службу в течение 2020-2023 годов, получали денежное обеспечение в размере значительно меньше положенного.

Только после 19 мая 2023 года изменился подход к начислению денежного обеспечения.

Кто имеет право на перерасчет денежного обеспечения

Претендовать на перерасчет денежного обеспечения могут абсолютно все военнослужащие, кроме срочников — и те, что уже уволились со службы, и те, которые продолжают служить. Речь идет о защитниках, призванных по мобилизации, и контрактниках.

Как военнослужащему получить невыплаченные средства

Алгоритм действий следующий:

Военнослужащий должен подать в воинскую часть рапорт с просьбой осуществить перерасчет денежного обеспечения за определенный период службы — у каждого защитника он будет свой. Воинская часть предоставляет отказ из-за того, что они пока не в состоянии осуществить перерасчет. Военнослужащий обращается в Окружной административный суд с исковым заявлением для осуществления такого перерасчета.

Юрист обратила внимание на важный момент: в административном судопроизводстве существуют процессуальные сроки, в течение которых лицо может обратиться в суд. Если, например, военнослужащий уволился со службы, то оптимальный вариант — обратиться в суд в течение месяца после получения отказа в перерасчете денежного обеспечения от воинской части.

В этом случае также возможно применять норму статьи 233 Кодекса законов о труде, где указано, что работник после увольнения должен обратиться к работодателю (в данном случае — в воинскую часть) в течение трех месяцев после увольнения для перерасчета в том числе денежного обеспечения. Но лучше, говорит Лилия Калашникова, все же применять минимальный период статьи 122 Кодекса об административном судопроизводстве.

Юрист отметила, что сроки имеют решающее значение, особенно если военнослужащий уже уволился. Однако если он пропустил этот срок, то его можно восстановить путем подачи ходатайства к исковому заявлению с просьбой восстановить срок для обращения в суд.

"Это важный момент, который очень часто игнорируют военнослужащие. Аргументируя промедление тем, что "не сейчас, не ко времени". Но потом можно получить отказ в открытии производства в суде. Поэтому сроки здесь играют решающую роль. Максимум — три месяца, минимум — месяц. И лучше все же придерживаться именно месячного срока, потому что некоторые судьи именно так считают", — отмечает юрист.

Какие документы нужно предоставить суду

Обращаясь в суд для перерасчета денежного обеспечения и выплаты компенсации, военнослужащему необходимо предоставить следующие документы:

Отказ из воинской части.

Денежный аттестат.

Выписки из приказов о назначении на должность/перемещении/увольнении.

Справку о выплатах денежного обеспечения, материальной помощи на оздоровление, на решение социальных вопросов и т.д. и т.п. (все эти выплаты привязаны к денежному обеспечению, поэтому в иске в суд можно просить перечисления также и их).

Справку о размере тарифной сетки должностного оклада.

Справку о размере тарифной сетки оклада по воинскому званию.

Справку о размере денежного обеспечения.

Все эти справки военнослужащему должна выдать финансовая служба воинской части.

Какую сумму могут выплатить

Средняя сумма недоплаты варьируется для всех военнослужащих по-разному и зависит от:

должности;

звания;

тарифного коэффициента.

Например, если это обычный солдат, который занимал рядовую должность, то у него может быть тарифный коэффициент 2 или 3, то недоплата в этом случае может составлять 30 000-40 000 гривен в год. Это не учитывая недоплаты по оздоровительным, материальным пособиям и другим выплатам, которые защитник получал в этот период, пояснила юрист.

Есть ли уже случаи выплаты компенсации военнослужащим

Процедура возврата таких средств уже отработана на уровне Верховного Суда Украины, говорит Лилия Калашникова. Соответственно, шансы на положительный результат достаточно высоки. Однако, важно понимать, что добиться возврата средств можно лишь в судебном порядке.

"В моей практике уже есть соответствующие решения суда и за этот год, и за 2024-й. Когда есть решение суда и оно вступает в законную силу, мы обращаемся в Государственную исполнительную службу, исполнитель открывает исполнительное дело и взимает с государства через воинскую часть эту компенсацию в пользу военнослужащего", — пояснила она.

Юрист добавила: если у воинской части нет средств, то выплату могут перенести на определенный период.

Ранее мы писали, что военнослужащие, которые получили ранения во время выполнения боевых задач, имеют право на денежную помощь. Однако оформить выплаты до сегодняшнего дня было достаточно сложно, и защитникам нередко приходилось даже судиться, чтобы получить средства. Сейчас эту процедуру максимально упростили.

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