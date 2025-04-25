Выплаты в ВСУ — 7 случаев, когда военным не начисляют денежное обеспечение

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которые присоединились к рядам Вооруженных сил Украины и других формирований, ежемесячно получают денежное обеспечение в размере, установленном на законодательном уровне в соответствии с условиями несения службы. Однако в некоторых случаях средства защитникам не выплачивают.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины объяснили, при каких условиях денежное обеспечение защитникам не начисляется.

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Этот вопрос регулируется п. 15 раздела I Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденного приказом Министерства обороны Украины от 07.06.2018 №260.

Так, денежное обеспечение не выплачивается в следующих случаях:

Военнослужащий находится в отпуске, при котором, в соответствии с действующим законодательством Украины, не предусмотрено сохранение заработной платы. Это, например, отпуск по семейным обстоятельствам в случаях заключения им брака, тяжелого состояния здоровья или смерти родных по крови или по браку, пожара или другого стихийного бедствия, которое постигло семью военнослужащего, в других исключительных случаях по решению командира. Защитник отсутствует на службе без уважительных причин одни сутки и более. Военнослужащим, самовольно оставившим воинские части или места службы, выплата денежного обеспечения приостанавливается со дня самовольного оставления воинской части или места службы и возобновляется со дня возвращения. Если выплачивается академическая стипендия. Касается курсантов, слушателей и адъюнктов в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений. Если военный находится на лечении в больничном учреждении сверх установленных действующим законодательством сроков — именно за этот период (сверх сроков) денежное обеспечение не выплачивается. В соответствии со ст. 10-1 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военнослужащему на основании заключения ВВК предоставляется отпуск для лечения в связи с болезнью или отпуск для лечения после ранения с сохранением денежного и материального обеспечения. Продолжительность такого отпуска определяется характером заболевания или ранения. Общее время непрерывного пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения с сохранением денежного и материального обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд. Военнослужащий временно исполняет обязанности по новой должности — за время временного исполнения обязанностей более двух месяцев по новым должностям в связи с переводом воинской части на другой штат. Защитник находится под арестом — за время содержания военнослужащего под стражей или пребывания под круглосуточным домашним арестом. За время отбывания наказания на гауптвахте военнослужащим срочной военной службы.

Решение о приостановлении и возобновлении выплаты денежного обеспечения принимает командир воинской части, что объявляется соответствующим приказом.

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