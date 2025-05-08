Денежная помощь в случае смерти военного — какие выплаты получают родственники

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В случае гибели военнослужащего его близкие родственники имеют право получить несколько видов выплат. Размер денежной помощи прежде всего зависит от обстоятельств смерти.

О видах выплат в случае смерти военного и условиях их получения рассказал военный адвокат Роман Лихачев.

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Выплаты в случае смерти защитника условно делятся на две группы — те, которые принадлежали самому военному, но не были получены при жизни, а также единовременная денежная помощь родным.

К первой категории относятся:

заработная плата, которую не выплатили военнослужащему на момент смерти;

одноразовые дополнительные выплаты, например, премии, надбавки или компенсации;

компенсация за неиспользованные дни отпусков.

Решение об их выплате принимает воинская часть, где служил погибший военнослужащий. Если же деньги уже зачислили на карту защитника, они подлежат наследованию согласно законодательству Украины.

Единовременная денежная помощь

ОГД в случае гибели военнослужащего распределяется равными частями на всех получателей, которые указаны в статье 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Кроме того, защитник имеет право составить личное распоряжение (в письменной форме) на случай своей гибели о выплате единовременной денежной помощи определенным людям, самостоятельно определив размер их доли в процентах.

Единовременное денежное пособие выплачивается в трех вариантах в зависимости от обстоятельств смерти военного.

Выплата в размере 500 прожиточных минимумов осуществляется в следующих случаях:

смерть наступила во время прохождения военной службы, но не связана с боевыми действиями;

смерть вызвана заболеванием, которое возникло из-за прохождения службы (причинная связь должна быть подтверждена ВВК);

смерть наступила в течение года после увольнения, но ее причиной является травма или заболевание, связанные со службой.

ОГД в размере 750 прожиточных минимумов назначается, если:

смерть наступила при исполнении обязанностей военной службы;

смерть вызвана заболеванием, связанным с выполнением обязанностей;

смерть произошла в течение года после увольнения, но причиной была служебная травма или заболевание.

Адвокат отметил, что под выполнением обязанностей военной службы понимают как пребывание в воинской части в рабочее время, так и передвижение к месту службы, выполнение задач во время служебных командировок и тому подобное.

Выплата в фиксированном размере — 15 миллионов гривен осуществляется в случае:

гибели во время защиты Родины;

смерти вследствие ранения или заболевания, полученных в боевых действиях, что подтверждено справкой формы №5;

смерти от болезни, связанной с защитой Родины;

смерти в течение года после увольнения, если ее причина — боевое ранение, травма или заболевание.

Единовременная денежная помощь в размере 15 млн гривен не может быть уменьшена — это гарантированный минимум при гибели военнослужащего, закрепленный на уровне Закона Украины №2011-XII.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал закон, которым приравниваются выплаты семьям павших добровольцев к выплатам семьям погибших военнослужащих.

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