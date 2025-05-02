Блокування карток військових — коли це можливо та як відновити доступ до грошей

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Виконавча служба, яка є частиною системи органів Міністерства юстиції України, щоб забезпечити виконання судових рішень, може вдаватися до арешту рахунків українців. Нерідко в подібних ситуаціях, коли банк закриває доступ до картки, на яку надходить грошове забезпечення, опиняються й військовослужбовці. Тож варто знати, чи законно це та як діяти у такому випадку.

Новини. LIVE розповідають, чи можуть накласти арешт на рахунок захисника та як відновити доступ до грошей.

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Блокування карток військовослужбовців — чи законно це

Фахівці адвокатського бюро "Юристконсалт" пояснили, що наразі не існує жодного мораторію на блокування карток військовослужбовців. Коли особа або компанія мають борги, вони звертаються до суду, щоб стягнути заборгованість. Після отримання судового рішення воно передається виконавцям, які знаходять ці рахунки, що потім заблоковуються і з них списуються кошти.

Це рішення військовослужбовець може оскаржити. Однак поки йтиме судовий процес, арешт з картки не знімуть.

Захисник також може звернутися до банку з заявою про часткове списання заборгованості. У зверненні потрібно вказати, що на арештований рахунок отримує грошове забезпечення, тож банк не може списувати всі гроші й зобов'язаний залишати на картці 13 400 грн щомісяця.

Водночас юристи "Першої правової допомоги" уточнюють, що арешт рахунків захисників може відбуватися, якщо є заборгованість перед кредиторами, або ж йдеться про невиконання судових рішень. Однак фахівці наголошують, що військовослужбовці мають особливий статус, який вимагає врахування специфіки їхньої служби та фінансового стану.

Питання арешту рахунків військовослужбовців регулюється такими нормативними актами:

Закон України "Про виконавче провадження", який визначає загальні правила накладення арешту на рахунки боржників.

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", що надає певні гарантії військовослужбовцям і захищає їх від необґрунтованих обмежень.

Важливо: соціальні виплати, а також виплати, пов’язані з пораненням, інвалідністю або загибеллю, не можуть бути стягнені для погашення боргів і є недоторканими.

Як розблокувати рахунок військовослужбовця

Підставами для зняття арешту за рахунку захисника можуть бути такі:

Незаконний арешт соціальних виплат — якщо на заблокований рахунок надходять соціальні виплати (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців, виплати на оздоровлення чи поранення).

Призов на військову службу під час мобілізації — мобілізовані особи мають право на особливі умови щодо погашення боргів (судові виконавці повинні враховувати статус військовослужбовця та його обмежену можливість виконувати фінансові зобов’язання).

Невідповідність рішення суду законодавству — якщо рішення порушує норми права або не враховує особливий статус військовослужбовця, воно може бути оскаржене.

Надання військовослужбовцем доказів важкого матеріального становища — довідок про стан здоров’я, витрати на лікування, догляд за членами сім’ї тощо.

Щоб ініціювати зняття арешту з банківського рахунку, військовослужбовцю або його представнику необхідно звернутися до виконавчої служби з відповідною заявою, додавши до неї завірену копію довідки форми 5 (можна взяти у військовій частині або згенерувати у застосунку "Армія+". У заяві треба вказати підстави для розблокування картки — призов на військову службу або ж те, що рахунок використовується для соціальних виплат.

Якщо ж виконавці відмовили у знятті арешту, можна звернутися до суду з вимогою переглянути рішення з урахуванням особливих обставин, як от військовий статус та необхідність забезпечення сім'ї.

Як розблокувати картку, якщо боєць на передовій

У випадку, якщо військовий не має можливості бути особисто присутнім для розв'язання питання щодо розблокування рахунків, він може оформити довіреність на представництво інтересів. В документі потрібно вказати дані довіреної особи та перелічити установи, в яких він буде діяти. Однак варто врахувати, що довіреність обов'язково має бути засвідчена уповноваженою особою.

Як правило, довіреності засвідчують нотаріуси, які працюють в державних нотаріальних конторах або здійснюють приватну нотаріальну діяльність.

Однак в умовах воєнного стану це може зробити командир частини (окрім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами та корпоративними правами).

Довіреність складається у двох екземплярах, які завіряються командиром частини. Надалі один примірник надсилається через Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство оборони України або інший визначений орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для внесення нотаріусом в Єдиний реєстр довіреностей. Другий екземпляр залишається у довірителя або надсилається представникові.

Раніше ми писали, що деяких військовослужбовців позбавлятимуть пільг та виплат.

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