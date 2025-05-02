Штрафи від ТЦК - коли блокують рахунки

Чоловік намагається зняти гроші з рахунку. Фото: fakty.ua

Виконавча служба, відкриваючи провадження проти порушника правил військового обліку, може заблокувати рахунки громадянина. Більш того, з цих рахунків можуть бути примусово стягнені кошти, потрібні для сплати штрафу.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Виконавче провадження проти порушника військового обліку

За порушення правил військового обліку територіальний центр комплектування може накласти на військовозобов’язаного — порушника обліку адміністративне стягнення, тобто штраф.

Якщо громадянин не сплатить цей штраф, то проти нього може бути відкрите виконавче провадження.

Це провадження пов’язане, зокрема, із подвоєнням розміру штрафу.

Блокування рахунків та примусове стягнення грошей

Але, зазначається у матеріалі, на поршника військового обліку можуть бути накладені інші, серйозніші обмеження.

Так, банківські рахунки громадянина можуть бути заблоковані до вирішення питання зі штрафом.

"У випадку відкриття виконавчого провадження, виконавча служба може блокувати та примусово стягувати розмір грошового штрафу з банківських рахунків порушника", — пояснили юристи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є можливість дізнатися про штраф від ТЦК у онлайн-режимі, без візиту до ТЦК.

Ми повідомляли про те, чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку без візиту до територіального центру комплектування.