Штрафы от ТЦК - когда блокируют счета

Мужчина пытается снять деньги со счета. Фото: fakty.ua

Исполнительная служба, открывая производство против нарушителя правил воинского учета, может заблокировать счета гражданина. Более того, с этих счетов могут быть принудительно взысканы средства, необходимые для уплаты штрафа.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Исполнительное производство против нарушителя воинского учета

За нарушение правил воинского учета территориальный центр комплектования может наложить на военнообязанного - нарушителя учета административное взыскание, то есть штраф.

Если гражданин не оплатит этот штраф, то против него может быть открыто исполнительное производство.

Это производство связано, в частности, с удвоением размера штрафа.

Блокировка счетов и принудительное взыскание денег

Но, отмечается в материале, на поршника воинского учета могут быть наложены другие, более серьезные ограничения.

Так, банковские счета гражданина могут быть заблокированы до решения вопроса со штрафом.

"В случае открытия исполнительного производства, исполнительная служба может блокировать и принудительно взыскивать размер денежного штрафа с банковских счетов нарушителя", — пояснили юристы.

Напомним, мы ранее писали о том, есть ли возможность узнать о штрафе от ТЦК в онлайн-режиме, без визита в ТЦК.

Мы сообщали о том, можно ли оплатить штраф за нарушение воинского учета без визита в территориальный центр комплектования.