Як сплатити штраф від ТЦК та СП в онлайн-режимі

Йти до ТЦК необов'язково — як сплатити штраф дистанційно
Для того, щоб сплатити штраф за порушення військового обліку, відвідувати ТЦК та СП необов'язково. Можна внести оплату дистанційно.
Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.
Сплата штрафу без візиту до ТЦК та СП
Для сплати штрафу в онлайн-режимі потрібно подати в "Резерв+" заяву про згоду на притягнення до адміністративної відповідальності та про розгляд справи без присутності. У такому разі протокол не складатимуть, а в начальника РТЦК буде три дні для ухвалення постанови про штраф.
"Військовозобов'язаному надсилається постанова про штраф у розмірі 17 тисяч гривень. На сплату штрафу надається 30 днів. У разі сплати протягом перших десяти днів надається знижка 50%, тобто кінцевий розмір штрафу складатиме 8,5 тисячі гривень", — пояснили юристи.
Нагадаємо, штрафи за порушення військового обліку можна сплачувати онлайн. Для цього необхідний мобільний застосунок "Резерв+".
Також ми повідомляли, що в Одеській області чоловік відмовився від повістки та не пройшов ВЛК. Його оштрафували.
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