Як сплатити штраф від ТЦК та СП в онлайн-режимі

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Для того, щоб сплатити штраф за порушення військового обліку, відвідувати ТЦК та СП необов'язково. Можна внести оплату дистанційно.

Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Сплата штрафу без візиту до ТЦК та СП

Для сплати штрафу в онлайн-режимі потрібно подати в "Резерв+" заяву про згоду на притягнення до адміністративної відповідальності та про розгляд справи без присутності. У такому разі протокол не складатимуть, а в начальника РТЦК буде три дні для ухвалення постанови про штраф.

"Військовозобов'язаному надсилається постанова про штраф у розмірі 17 тисяч гривень. На сплату штрафу надається 30 днів. У разі сплати протягом перших десяти днів надається знижка 50%, тобто кінцевий розмір штрафу складатиме 8,5 тисячі гривень", — пояснили юристи.

Нагадаємо, штрафи за порушення військового обліку можна сплачувати онлайн. Для цього необхідний мобільний застосунок "Резерв+".

Також ми повідомляли, що в Одеській області чоловік відмовився від повістки та не пройшов ВЛК. Його оштрафували.