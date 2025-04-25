Штраф від ТЦК зі знижкою 50% — на кількість оплат встановлять ліміт

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міноборони запускає можливість для військовозобов’язаних оплатити через застосунок "Резерв+" штраф від ТЦК зі знижкою 50%. Однак скористатися знижкою багато разів не вийде — кількість таких оплат буде обмеженою.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю LB.ua.

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"Це можливість не йти в ТЦК за квитанцією, потім в банк, сплачувати й знову заносити цей папірець в ТЦК. Це можна буде зробити через Резерв+ і ще й з 50% знижкою", — зазначила Черногоренко.

Вона, крім того, повідомила, що у "Резерв+" також буде вказуватися причина порушення, наприклад, "не з'явився на сповіщення, номер, дата" — зараз відомство додає таку функцію до застосунку. Тобто військовозобов'язані розумітимуть, що конкретно вони порушили.

Далі користувачу необхідно буде натиснути у застосунку кнопку "Оплатити штраф", перерахувати 8 500 грн (50% від суми штрафу), і з нього зніметься "погашене" порушення.

Однак, як пояснила Катерина Черногоренко, не буде такого, що людина, не виходячи з дому, зможе що пів року сплачувати штраф і не вважатиметься за порушника. Штраф можна буде заплатити лише обмежену кількість разів. Далі запускаються інші механізми відповідальності.

"Тобто це не вічне звільнення від будь-якої відповідальності, це можливість декілька разів оплатити штраф, якщо людина забула чи не встигла", — наголосила заступниця міністра оборони.

Як у "Резерв+" оплачувати штрафи від ТЦК зі знижкою у 50%

Раніше Катерина Черногоренко повідомляла, що у застосунку "Резерв+" функція, яка дозволяє платити штрафи зі знижкою, запрацює вже влітку.

Заступниця міністра оборони також пояснила алгоритм, за яким буде відбуватися сплата штрафів зі знижкою в "Резерв+". Військовозобов'язаному треба буде здійснити лише три кроки:

Подати у застосунку заяву про визнання порушення. Отримати постанову про порушення. Сплатити штраф зі знижкою 50%.

Після отримання постанови для сплати штрафу із 50% знижкою відводиться лише 20 днів. При невиконанні цієї умови порушнику доведеться сплачувати штраф у повному обсязі.

Раніше ми розповідали, що українці, яким цьогоріч виповнюється 17 років, до 31 липня 2025 року повинні стати на військовий облік призовників. Ця вимога також стосується деяких громадян до 25 років. За порушення правил передбачений штраф до 25 500 грн.

Також дізнавайтеся, куди звертатися для оскарження штрафу від ТЦК.