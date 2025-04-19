Як сплатити штраф від ТЦК з 50% знижкою — покрокова інструкція

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці зможуть оплачувати штрафи від ТЦК зі знижкою у 50%. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. В застосунку "Резерв+" функція, яка дозволяє платити штрафи зі знижкою, запрацює вже влітку.

Про нові можливості застосунку для військовозобов'язаних повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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"Військовозобов’язані зможуть сплатити такий штраф зі знижкою 50% у застосунку "Резерв+". А військовослужбовці, які теж мали порушення, повністю звільнятимуться від сплати", — йдеться у дописі.

Щойно у "Резерв+" з'явиться функція для сплати штрафу онлайн, військовозобов'язаному буде необхідно здійснити лише три кроки:

Подати у застосунку заяву про визнання порушення. Отримати постанову про порушення. Сплатити штраф зі знижкою 50%.

Черногоренко додала, що нині триває робота над запуском додаткових функцій, які дозволять сплачувати штрафи в онлайн-режимі.

У Міноборони уточнили, що можливість оплатити штраф зі знижкою у "Резерв+" запрацює вже влітку цього року. Там також наголосили, що сервіс матиме часові обмеження. Після подання заяви про порушення та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою. При невиконанні цієї умови доведеться сплачувати штраф у повному обсязі.

Чи можна сплатити штраф зі знижкою вже сьогодні

16 квітня Закон №4316, яким пропонується надати можливість військовозобов’язаним самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного розміру, опублікували в "Голосі України". Тож його норми почали діяти вже з четверга, 17 квітня.

Допоки в "Резерв+" не запрацює функція, яка дозволяє сплачувати 50% штрафу від ТЦК дистанційно, це можна зробити офлайн.

Для цього особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, необхідно звернутися до ТЦК із заявою, в якій вона зазначає, що визнає допущене порушення та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності.

Керівник ТЦК упродовж трьох днів після отримання такої заяви зобов’язаний перевірити викладені у ній фактичні дані та винести постанову у справі.

У постанові про накладення адміністративного стягнення керівник ТЦК визначає розмір штрафу.

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