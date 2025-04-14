Президент підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: "Судово-юридична газета"

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про знижку у 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК. Також цей закон передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у понеділок, 14 квітня.

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Отже, глава держави підписав законопроєкт №12093, яким пропонується простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби. Зокрема, пропонується знижка в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК. А також закриття адміністративних проваджень за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно долучаться до лав ЗСУ.

"Президент підписав законопроєкт №12093! Дякую за підтримку. Військовослужбовці, які стали на захист країни й не встигли оновити свої дані — звільняються від сплати штрафів. Це справедливо. А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у "Резерв+". Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку", — повідомила Черногоренко.

Скриншот повідомлення Черногоренко/Facebook

Для кого буде діяти знижка у 50% штрафу ТЦК

Як пояснює "Судово-юридична газета", мовиться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8 500 грн замість 17 тисяч грн.

Для цього Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) доповнять новою статтею, за якою особа, яка притягнута до адміністративної відповідальності, зможе протягом 10 днів добровільно сплатити 50% штрафу.

Однак, у разі несплати штрафу протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою, така постанова підлягає примусовому виконанню.

Закриття адміністративних проваджень — для кого це можливо

Пояснюється, що статтю 247 КУпАП доповнять нормою, відповідно до якої провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато. Водночас розпочате — підлягає закриттю у разі проходження військової служби особою, щодо якої розпочато провадження в справі про адміністративне правопорушення.

Отже, стосовно тих, хто порушив військовий облік, але пішов на військову службу, адміністративні провадження мають закрити.

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