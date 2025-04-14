Президент подписал закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК

Работники ТЦК проверяют документы. Фото: "Судебно-юридическая газета"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о скидке в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК. Также этот закон предусматривает, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют административные производства за нарушение воинского учета.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в понедельник, 14 апреля.

Реклама

Читайте также:

Скидка в 50% при уплате штрафа ТЦК — Зеленский подписал закон

Итак, глава государства подписал законопроект №12093, которым предлагается простимулировать нарушителей воинского учета к уплате штрафов и к военной службе. В частности, предлагается скидка в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК. А также закрытие административных производств за нарушение воинского учета в отношении тех мужчин, которые добровольно вступят в ряды ВСУ.

"Президент подписал законопроект №12093! Спасибо за поддержку. Военнослужащие, которые стали на защиту страны и не успели обновить свои данные — освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо. А для гражданских появится удобная возможность оплатить штраф со скидкой 50% в "Резерв+". Команда уже над этим работает. Ожидайте летом", — сообщила Черногоренко.

Скриншот сообщения Черногоренко/Facebook

Для кого будет действовать скидка в 50% штрафа ТЦК

Как объясняет "Судебно-юридическая газета", речь идет о возможности самостоятельного обращения лица в уполномоченные органы и добровольной уплаты штрафа в размере 50% от минимального размера. То есть, в сумме 8 500 грн вместо 17 тысяч грн.

Для этого Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) дополнят новой статьей, по которой лицо, привлеченное к административной ответственности, сможет в течение 10 дней добровольно уплатить 50% штрафа.

Однако, в случае неуплаты штрафа в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановления, такое постановление подлежит принудительному исполнению.

Закрытие административных производств — для кого это возможно

Объясняется, что статью 247 КУоАП дополнят нормой, согласно которой производство по делу об административном правонарушении не может быть начато. В то же время начатое — подлежит закрытию в случае прохождения военной службы лицом, в отношении которого начато производство по делу об административном правонарушении.

Следовательно, в отношении тех, кто нарушил воинский учет, но пошел на военную службу, административные производства должны закрыть.

Ранее мы информировали о том, имеют ли право мужчины, у которых есть трое или более несовершеннолетних детей, на отсрочку от мобилизации.

Также мы объясняли, в каких случаях возможна повторная мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины.